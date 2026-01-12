Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inversión de 100.000 €

El Consell instalará semáforos en un cruce peligroso de acceso a polígonos industriales en Onda

Inician las obras en la intersección en 'T' entre la CV-21 y la avenida de Extremadura, que registra una intensidad media diaria de 4.751 vehículos

Los operarios han empezado este lunes los trabajos previos sobre el terreno.

Los operarios han empezado este lunes los trabajos previos sobre el terreno. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Onda

La Generalitat instalará semáforos en un cruce peligroso de acceso a polígonos industriales de Onda para mejorar la seguridad vial en uno de los puntos con mayor concentración de tráfico del municipio. La intervención, impulsada por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, ha iniciado este lunes los trabajos previos y se enmarca en el plan autonómico para reforzar la seguridad en las carreteras del interior de la Comunitat Valenciana.

El proyecto se centrará en la intersección en T entre la carretera autonómica CV-21 y la avenida de Extremadura, un cruce estratégico que canaliza el acceso a varios polígonos industriales de Onda y que, debido al elevado volumen de circulación y a la presencia constante de tráfico pesado, ha registrado numerosas situaciones de riesgo.

Tramo en el que han iniciado los trabajos previos, enfrente de las instalaciones de Peronda.

Tramo en el que han iniciado los trabajos previos, enfrente de las instalaciones de Peronda. / Mediterráneo

Tramo frecuentado por camiones

Este punto da servicio directo a los polígonos de Corral Roig, La Trencadella, El Colador y El Colomer y soporta una intensidad media diaria de 4.751 vehículos, de los cuales cerca del 18% son camiones, lo que ha convertido el cruce en uno de los más conflictivos del entorno industrial de la localidad.

Para reducir la peligrosidad, la Generalitat ejecutará una actuación valorada en cerca de 100.000 euros que incluirá la instalación de semáforos en todos los accesos, con el objetivo de regular los movimientos y mejorar la seguridad tanto para los conductores como para el tráfico pesado que accede a los polígonos.

Además, el proyecto contempla la ampliación de la plataforma de la CV-21 y de la avenida de Extremadura para crear carriles centrales de espera, la construcción de isletas que ordenen los giros y la repavimentación completa de la intersección. También se renovará la señalización horizontal y vertical y se reforzará la visibilidad del cruce mediante señales luminosas alimentadas con energía solar, especialmente en el tramo de la CV-21 donde las velocidades son más elevadas.

La CV-21, de titularidad autonómica, tiene una longitud de más de 14 kilómetros y conecta los términos municipales de l’Alcora y Onda. Junto con la CV-20 y la CV-16, constituye una vía estratégica para la actividad industrial y logística del sector cerámico castellonense, por lo que la mejora de la seguridad en sus accesos a los polígonos se considera una actuación prioritaria.

TEMAS

