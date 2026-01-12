Un huevo de alcachofa y una 'carxofa' vestida de carbón ganan el concurso del pincho en Benicarló

Benicarló vive estos días su cita gastronómica por excelencia, la Festa de la Carxofa. Este lunes se ha celebrado el tradicional concurso del pincho, que pone a prueba las elaboraciones de los chefs locales.

Los ganadores son los mismos restaurantes que prepararon los mejores platos el año pasado. De esta forma, Mar Blava by Vericat repite su victoria en la categoría de pincho de autor y San Rafael hace lo propio en la de mejor pincho tradicional.

En esta XXXIII edición del certamen, el jurado ha tenido que elegir entre un total de 11 elaboraciones y repartir seis galardones, tres para cada modalidad.

El concurso del pincho de la Festa de la Carxofa, en imágenes / Alba Boix

Los chefs Rubén Miralles, del restaurante que lleva su nombre; Miguel Barrera, de Cal Paradís; y Aitor López, de Citrus del Tancat, han sido los encargados de degustar y analizar cada uno de los pinchos participantes en el concurso. Al acto han asistido el alcalde, Juanma Cerdá; la concejala de Turismo, Inma Calvet; y el edil de Agricultura, Borja Castell, acompañando al presidente de la asociación de restauración de Benicarló, Iván Alemán, y al presidente del Consejo Regulador de la DOP Alcachofa de Benicarló, Víctor Morera.

Podio

Finalmente, el pincho ganador de la categoría de autor ha sido Carxofa Ville-Bló, de Mar Blava by Vericat, una reinterpretación del clásico huevo Villeroy, en este caso sustituyendo la bechamel que envuelve el huevo por una crema de alcachofa texturizada, con su empanado tradicional y posterior fritura.

Ingredientes del mejor pincho 'de autor', elaborado por Mar Blava. / Mediterráneo

Foto del pincho 'Carxofa Ville-Bló' presentado en el concurso por el restaurante Mar Blava. / Alba Boix

La plata se la ha llevado Fuego y seda del restaurante Sant Gregori, mientras que el bronce es para La bocaleta, de La Caleta.

De forma homóloga, el primer premio de la categoría de pincho tradicional ha recaído el restaurante San Rafael con Foc i Brasa, que consiste en alcachofa en aceite de brasa de kamado, cremoso de baldana caramelizada, emulsión de aceite de alcachofas a la brasa y crujiente de carbón.

Ingredientes del mejor 'pincho tradicional', obra del restaurante San Rafael. / Mediterráneo

Foto del pincho 'Foc i brasa' presentado por San Rafael, el mejor pincho tradicional. / Alba Boix

En segundo puesto ha quedado Blanca alcachofa, de La Mar de Bo; y en tercer lugar, Contrastes y texturas, de Can Bolo.

Las jornadas del pincho se extenderán hasta el próximo 25 de enero en un total de 28 bares y restaurantes de Benicarló.