Una de las principales arterias de Vinaròs seguirá en obras tras detectar importantes deficiencias: "Debe ser entregada en perfecto estado"

Las obras de la avenida Libertad, una de las arterias principales de Vinaròs, aún no han concluido. El Ayuntamiento realizó una recepción de la obra antes del 31 de diciembre, fecha límite para obtener la subvención europea, pero con reservas, al quedar aún bastantes actuaciones para finalizarla adecuadamente y observarse importantes deficiencias en el asfaltado, el pintado, la jardinería, el acabado de algunas alcantarillas, la adecuación general del pavimento y la iluminación de algunos pasos de peatones, entre otras cuestiones.

Es por ello que, la empresa adjudicataria, sigue trabajando actualmente, y lo hará al menos durante todo este mes de enero, en todas aquellas actuaciones que deben ser mejoradas. “El Ayuntamiento ha exigido que la avenida Libertad se entregue en el estado adecuado, tal como se quedó al contratar la obra, y actualmente es evidente que no lo está y el equipo de gobierno (PP, PVI y Vox) ya ha realizado las gestiones oportunas para exigir a la empresa adjudicataria que proceda a realizar las reparaciones necesarias, porque la obra debe ser entregada en perfecto estado”, ha señalado al respecto el vicealcalde, Juan Amat.

"No está en las condiciones óptimas en que debería estar"

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Luis Adell, ha indicado que “hasta que no se solucionen todas las deficiencias detectadas no vamos a dar por concluida esta obra. La empresa constructora es conocedora de estas deficiencias, las ha reconocido, y durante este mes se va a actuar en arreglarlo. El Ayuntamiento quiere solucionarlo cuanto antes, porque la avenida Libertad en estos momentos no está en las condiciones óptimas en que debería estar, y por ello requerimos a la dirección de obra. La concejalía de Urbanismo está centrada en exigir, durante la vigencia de garantía de esta obra, que es de un año, que se solucionen todas estas deficiencias y las que puedan ir surgiendo durante este tiempo. Somos rigurosos y exigentes”.

Las adjudicaron por 1,2 millones

Las obras de rehabilitación urbana de la avenida Libertad de Vinaròs se adjudicaron por un montante de 1,2 millones de euros, que se financian mayoritariamente a través de las fondos europeos Next Generation para la reducción de emisiones. Además, en el presupuesto municipal del Ayuntamiento 2026, se contempla una partida de 133.000 euros para mejorar su iluminación.

El proyecto, sobre cuyo desarrollo y tras la recepción de la obra, ha habido críticas desde la oposición municipal y quejas del vecindario, ha consistido en la renovación de las redes de saneamiento y pluviales, la adecuación de las aceras, la creación de un carril bici, la reubicación de la disposición de los contenedores de basura y la plantación de más arbolado para ofrecer una vía más amable, al tiempo que se fomenta la movilidad sostenible. Se han reducido sensiblemente las plazas de aparcamiento.

Esta avenida cuenta con numerosos comercios y establecimientos, dos colegios y el Palacio de Justicia, a lo largo de 630 metros de longitud que abarcan desde la calle del Pilar hasta la avenida Leopoldo Querol, con una anchura de 16 metros. Es una de las vías más importantes de la localidad, ya que circulan cada día una gran cantidad de vehículos.