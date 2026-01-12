Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Paellas Benicàssim: "Madrugar dos días antes del reparto es la clave para poder conseguir sitio delante de casa"

Vecinos y hosteleros relatan cómo la organización previa y los turnos del fin de semana marcan la elección de la ubicación en una jornada clave de las fiestas

Testimonios de vecinos de Benicàssim en las colas para el Día de Paellas

Eva Bellido

Eva Bellido

Benicàssim

Conseguir cocinar delante de casa no ha sido cuestión de azar, sino de planificación y constancia. Así lo han dejado claro este lunes varios vecinos y hosteleros que han participado en el reparto de ubicaciones del Día de las Paellas y que han coincidido en una idea común: "Madrugar dos días antes del reparto es clave para conseguir el sitio deseado".

Uno de ellos ha sido Joaquín Bernat, que participa este año por primera vez y ha tenido claro desde el inicio dónde quería cocinar. “Para poder hacerlo delante de casa hay que estar atento días antes del reparto, como me recomendaron.

El vecino Joaquín Bernat junto a la entrada del Casal Jove.

El vecino Joaquín Bernat junto a la entrada del Casal Jove. / Eva Bellido

"Si no madrugas el sábado, luego ya no llegas”, ha afirmado tras conseguir el número 36 en el Casal Jove. En su caso, la organización arrancó el sábado por la mañana, cuando se activaron las primeras listas. Y acudió muy pronto con el objetivo de cocinar “en la puerta de mi casa, en la calle Bayer”. Y es que estas prelistas se crearon en los cuatro edificios entre las 6 y las 8 de la mañana del sábado.

Los restaurantes, en busca de su particular agosto

Los responsables de restaurantes también concentran su foco estos días en estar bien atentos para apuntarse de los primeros y poder escoger los sitios frente a sus negocios. Es el caso de Piluca Monfort, de 4Bis, para quien la ubicación resulta determinante. “Tenemos que tener los números sí o sí, porque si no, no tenemos terraza y no podemos servir las paellas”, ha asegurado. Para ello, el sábado pusieron el despertador a las 05.00 y a las 06.00 ya estaban en La Garrofera.

Piluca Monfort (a la izquierda) fue la primera de la lista en La Garrofera.

Piluca Monfort (a la izquierda) fue la primera de la lista en La Garrofera. / Eva Bellido

La organización previa se ha consolidado como una parte más del propio ritual. “Siempre tiene que haber gente para colaborar y que la lista sea real”, ha señalado Monfort, recordando que durante el fin de semana algunas personas se han quedado vigilando las hojas para garantizar que se respete el orden. El esfuerzo, en esta ocasión, ha tenido recompensa. “Es la primera vez que somos los primeros”, ha reconocido.

Impacto económico

Para la hostelería, el Día de las Paellas se mantiene como una de las jornadas más importantes del invierno. “Es de los días que más se factura en toda la temporada, incluso como varios sábados de verano juntos”, ha añadido, consciente de que una buena ubicación condiciona el servicio y el volumen de trabajo.

Elena Rocamora ha confirmado, desde el Centre Josep Barberà i Ceprià, que el esfuerzo previo ha merecido la pena. “Llevamos tres días con esto porque queremos ponernos por la zona de la frutería Carmen, para estar cerca de casa”, ha afirmado, una preferencia compartida por muchos grupos que buscan situarse también en esta zona por ser la arteria principal, la que registra con mayor ambiente, en la avenida Castellón, que da continuidad a Santo Tomás.

José María Soliva colaborando en el Espai de la Música Mestre Vila.

José María Soliva colaborando en el Espai de la Música Mestre Vila. / Eva Bellido

Desde la comisión, José María Soliva, participante desde los inicios y miembro de la comisión, que ha estado ayudando en el Espai de la Música, ha confirmado que el sistema apenas varía con los años. “Si coges la lista del año pasado, es casi la misma”, ha asegurado, apuntando que la mayoría repite ubicación y que la mayor presión se concentra en los espacios más demandados, especialmente cerca de bares.

El reparto de este lunes ha cerrado así un proceso en el que la paciencia y la planificación han sido clave. Madrugar el sábado, volver el domingo y esperar el turno este lunes se ha consolidado como el camino para lograr el objetivo más repetido: cocinar delante de casa y vivir las Paellas desde el lugar deseado.

