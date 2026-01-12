Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Financiada por la Diputación

Un pueblo de Castellón tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire

La licitación de la infraestructura está prevista en breve y dotará a la localidad de una instalación que desde este pasado año ya disfrutan otras localidades de la comarca

Foto de archivo de un helicóptero en una helisuperficie.

Foto de archivo de un helicóptero en una helisuperficie. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Gaibiel, un pueblo del Alto Palancia de unos 200 habitantes, ha recibido el año 2026 con una “excelente noticia”. Este año la población incorporará una helisuperficie que la Diputación financiará para dotar a la población de una plataforma que “da seguridad”.

Así lo manifiesta su alcaldesa, Esther Giralte, quien reconoce que la cesión del suelo para la ejecución de esta obra “era una prioridad”. “Contar con este espacio, habilitado para el aterrizaje y despegue de helicópteros medicalizados o de rescate, nos da tranquilidad. Porque ante cualquier incidente, sea un accidente, sea un incendio o cualquier cuestión que requiera de una evacuación urgente, disponemos de esta base y eso nos suma”.

La alcaldesa de Gaibiel, Esther Giralte (i), junto a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en una foto de archivo.

La alcaldesa de Gaibiel, Esther Giralte (i), junto a la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, en una foto de archivo. / Mediterráneo

Giralte destaca que con la cesión del suelo, la licitación de la obra está prevista en breve. “Quiero agradecer a la Diputación su sensibilidad. Marta Barrachina tiene en cuenta al mundo rural y eso se demuestra con infraestructuras como esta, que en circunstancias pueden resultar vitales”.

Esta base de emergencias permitirá incorporar a Gaibiel en la red provincial de helisuperficies. Un conjunto de plataformas que ha crecido de forma exponencial esta última legislatura: desde 2023 se han construido bases en la Jana, Torás, Barracas, Zorita y Torre d’en Besora.

Presupuesto de 100.000 euros

El presupuesto de la Diputación de Castellón que se activó esta semana, contempla una partida de 100.000 euros para la construcción de la base de Gaibiel y de otras plataformas. Reservada la cuantía a través del plan Diputació Respon, Giralte asegura que “somos un pueblo pequeño y con recursos limitados, pero estamos decididos a garantizar el bienestar que merecen nuestros vecinos”.

Un objetivo que, “con este tipo de inversiones, gana”, porque “se refuerza el hecho de que el mundo rural no debe significar menos, sino mucho más”.

TEMAS

Gaibiel tendrá este año una helisuperficie para evacuaciones y rescates por aire

