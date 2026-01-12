Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Segorbe impulsa el empleo con dos talleres formativos: contratarán a 24 personas durante un año

El Ayuntamiento invertirá más de 565.000 euros en programas de jardinería y albañilería dirigidos a personas desempleadas mayores de 16 años

Foto de archivo de una visita de la alcaldesa a los participantes de un taller de empleo en Segorbe.

Foto de archivo de una visita de la alcaldesa a los participantes de un taller de empleo en Segorbe. / Mediterráneo

Darío Pitarch

Segorbe

El Ayuntamiento de Segorbe refuerza su apuesta por el empleo y la formación con una inversión de 565.384,80 euros destinada a la puesta en marcha de dos talleres de empleo que permitirán la contratación de 24 personas durante un año. La iniciativa, financiada gracias a una subvención de la Generalitat valenciana, tiene como objetivo mejorar la empleabilidad y facilitar la inserción laboral de personas desempleadas del municipio.

Los programas formativos se estructuran en dos talleres de empleo, uno centrado en jardinería y otro en albañilería, que combinan formación teórica con prácticas laborales remuneradas. En total, 20 de los puestos estarán dirigidos a personas en situación de desempleo, mientras que los cuatro restantes corresponden a perfiles profesionales necesarios para el desarrollo de los proyectos: dos docentes, una persona encargada de la dirección del taller y un auxiliar administrativo.

La alcaldesa, M.ª Carmen Climent, ha valorado muy positivamente la concesión de esta subvención, destacando que “supone una oportunidad y una apuesta de futuro para 20 personas desempleadas, que podrán mejorar su formación y facilitar su reincorporación al mundo laboral, así como para cuatro profesionales especializados”. Asimismo, ha agradecido el apoyo de la Generalitat Valenciana para hacer posible esta iniciativa.

Los talleres tendrán una duración de doce meses y están dirigidos a personas mayores de 16 años que se encuentren actualmente inscritas como demandantes de empleo. Las personas interesadas en participar deberán formalizar su inscripción a través de la oficina de Labora.

Un barrio de Onda recupera los festejos taurinos tras casi 40 años de ausencia

Segorbe impulsa el empleo con dos talleres formativos: contratarán a 24 personas durante un año

El Consell instalará semáforos en un cruce peligroso de acceso a polígonos industriales en Onda

Hasta 120 euros de descuento por reciclar: 653.000 € para incentivar la separación de residuos en el consorcio Castelló Nord

La historia de la mili llega a la Vilavella en una exposición con 80 paneles explicativos

Las obras del agua finalizarán este mes en El Balcó de Orpesa tras invertir 330.000 €

