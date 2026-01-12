Soneja aumenta un 18% su presupuesto: crea una nueva partida centrada en los niños

El pleno del Ayuntamiento de Soneja ha aprobado los presupuestos municipales para 2026, que superan los 1,87 millones de euros. Unas cuentas expansivas que suponen un incremento de casi el 18% respecto al ejercicio anterior y consolidan la apuesta del equipo de gobierno (PSOE) por reforzar los servicios públicos y las inversiones, sin aumentar tasas ni impuestos de gestión municipal.

Refuerzo del gasto corriente y nuevas áreas

En el capítulo de gasto corriente, el presupuesto contempla incrementos en partidas esenciales para el mantenimiento y funcionamiento del municipio. En concreto, la dotación para caminos rurales aumenta en 5.000 euros hasta alcanzar los 15.000; el mantenimiento de edificios municipales se incrementa en la misma cantidad, hasta los 25.000 euros; y la redacción de planes y proyectos crece en 5.000 euros, situándose en los 20.000 euros.

Asimismo, se incrementa la partida destinada a Cultura hasta los 15.000 euros, reforzando la programación y las actividades culturales que se desarrollan a lo largo del año en el municipio.

Del mismo modo, el Ayuntamiento ha creado una nueva partida de Juventud e Infancia, dotada con 2.000 euros, en consonancia con la reciente constitución del Consejo Local de la Infancia y la Adolescencia (CLIA), con el objetivo de fomentar la participación activa de niños, niñas y jóvenes en la vida municipal y desarrollar políticas específicas para este colectivo.

Apuesta por las inversiones con fondos propios

En el ámbito de las inversiones, el presupuesto de 2026 refuerza de manera notable la mejora de las infraestructuras municipales con fondos propios. Destaca especialmente la consignación de 100.000 euros para continuar con la mejora de la red de agua potable, una actuación que el equipo de gobierno considera prioritaria y estratégica para garantizar un servicio básico de calidad.

A esta inversión se suma una partida de 30.000 euros destinada a la mejora de la red de saneamiento en varios puntos del municipio, así como una inversión de 5.000 euros para la mejora de las instalaciones de la piscina municipal, donde se llevarán a cabo actuaciones de acondicionamiento, especialmente en las duchas, con el objetivo de mejorar el servicio a las personas usuarias.

Por otro lado, el presupuesto incorpora una inversión de 207.000 euros correspondiente al plan Impulsa de la Diputación, cuyo destino concreto será decidido por el equipo de gobierno a lo largo del año, una vez se notifique oficialmente la concesión del plan.

Compromiso con un crecimiento responsable

El concejal de Hacienda, Liberto Soriano, ha destacado que se trata de “unos presupuestos que permiten seguir avanzando en la mejora de los servicios y las infraestructuras sin trasladar el esfuerzo económico a la ciudadanía”.

En este sentido, el edil ha subrayado que “el equipo de gobierno ha trabajado para presentar unas cuentas ambiciosas y responsables, que refuerzan el mantenimiento del municipio, apuestan por inversiones clave como la red de agua potable y abren nuevas líneas de trabajo en áreas tan importantes como Juventud e Infancia, sentando las bases para el futuro de Soneja”.