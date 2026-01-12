La Subdelegación de Defensa en Castellón y el Aula Militar Bermúdez de Castro presentan la exposición 'Aniversario de la Mili' en la Vilavella
La exposición estará instalada en la localidad con sus fiestas patronales
Redacción
Uno de los cometidos principales de las Delegaciones y Subdelegaciones de Defensa es la difusión de la Cultura de Defensa y en este marco, la Subdelegación de Defensa en Castellón periódicamente lleva a cabo diferentes exposiciones en colaboración con distintos municipios de la provincia. Este año 2026 se empieza en la localidad de La Vilavella con la exposición Aniversario de la Mili, 255 años desde su implantación y 25 años desde su suspensión. La exposición se ha constituido con fondos del Aula Militar y consta de 80 paneles explicativos de la historia del servicio militar, La Mili en España y en la provincia de Castellón. Cuenta además, con material diverso relacionado con “la Mili” procedente del Museo de Historia Militar de Castellón, ubicado en las antiguas instalaciones del Regimiento Tetuán 14 de Castellón de la Plana.
La inauguración tendrá lugar el próximo día 14 de enero a las 19.00 horas, en la Casa de la Cultura Manuel Vicent de La Vilavella, estando prevista la presencia de la Alcaldesa de la localidad y del Subdelegado de Defensa, entre otros. La exposición permanecerá en esta localidad del 14 de enero al 8 de febrero, con horarios de mañana y tarde.
La Subdelegación de Defensa agradece la colaboración del Ayuntamiento de La Vilavella, del Aula Militar Bermúdez de Castro y de la Diputación Provincial de Castellón.
Horario
El horario de la exposición es de lunes a viernes, de 16.00 a 20.00 horas; los fines de semana y festivos, mañanas de 11.00 a 13.00 horas y tardes de 16.00 a 20.00 horas.
