Suera torna a triomfar amb la seua mostra etnològica al carrer
La 29 edició s'ha celebrat aquest diumenge després d'ajornar-se per la previsió meteorològica
Suera ha tornat a eixir al carrer amb gran èxit en la celebració de la XXIX edició de la mostra etnològica Suera, un poble al carrer, que ha tingut lloc este diumenge després del seu ajornament a causa de la previsió meteorològica. La jornada ha convertit el municipi en un autèntic escenari a l’aire lliure, ple de vida, tradicions i memòria col·lectiva.
Al llarg del dia, centenars de veïnes i veïns, vestits amb indumentària tradicional, van recrear oficis, costums i escenes quotidianes de la Suera d’antany, oferint al nombrós públic visitant un viatge en el temps i una mostra viva del patrimoni cultural immaterial del municipi. La participació ciutadana, un any més, ha sigut clau per a l’èxit d’una festa que destaca pel seu caràcter intergeneracional, participatiu i identitari.
L’esdeveniment, reconegut com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic, s’ha consolidat com una cita imprescindible en el calendari cultural de la comarca i com un important motor de promoció turística per a l’interior de la província de Castelló, atraient visitants d’arreu del territori.
Valoracions
L’alcalde de Suera, José Martí, ha valorat molt positivament el desenvolupament de la jornada i ha assenyalat que «aquesta festa demostra, una vegada més, que un poble xicotet pot preservar i compartir la seua identitat gràcies a la implicació del veïnat i al treball constant del teixit associatiu». En la mateixa línia, el president del Centre Cultural Suera, Enrique Salvador, ha destacat que «l’èxit de Suera, un poble al carrer és fruit de l’esforç col·lectiu de generacions de veïnes i veïns que han sabut transmetre tradicions, valors i estima pel poble».
La XXIX edició ha comptat també amb activitats complementàries com el tradicional concurs de fotografia, que contribueix a difondre i immortalitzar l’essència de la festa, així com amb una elevada assistència.
Reconeixements
Aquest èxit se suma als reconeixements rebuts recentment pel projecte, com el Premi Turiscope (2019) o la declaració de Festa d’Interés Turístic Autonòmic (2022), que consoliden Suera, un poble al carrer com un referent cultural i etnològic al territori valencià.
