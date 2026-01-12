Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Toda la cultura de la Vall d'Uixó al alcance de un clic

La plataforma reúne en un mismo espacio la programación cultural municipal, la actividad de las entidades y recursos para conocer la historia de la ciudad

El edil de Cultura, Jorge Marqués, presentó la nueva web del área.

El edil de Cultura, Jorge Marqués, presentó la nueva web del área. / Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha presentado la nueva web de cultura, una herramienta pensada para mejorar la comunicación y la difusión de toda la actividad cultural que se desarrolla en el municipio. El objetivo es “facilitar el acceso a la información tanto a la ciudadanía como las personas que visitan la ciudad, reuniendo en un mismo espacio digital toda la agenda cultural y los recursos culturales disponibles”, ha explicado este lunes el edil de Cultura, Jorge Marqués.

A través de esta plataforma se quiere llegar de manera más clara, intuitiva y accesible a todos los valleros y también a la gente del alrededor, ofreciendo una visión global “de la programación cultural municipal y de las actividades que impulsan las asociaciones y entidades locales”. Así, la web no solo recoge espectáculos y actividades, sino que también permite descubrir la historia, el patrimonio y la identidad cultural de la Vall d'Uixó.

El nuevo portal, accesible a través de amoralesarts.es y culturalavall.es, incluye la agenda del Auditorio, el Teatro Municipal, la Biblioteca, las actividades en la calle y otras acciones culturales, así como los recursos municipales culturales a disposición de la ciudadanía. Además, mujer visibilidad al Archivo Municipal, refuerza el proyecto cultural de la ciudad y permite conseguir entradas para los espectáculos que así lo requieran.

El web ya está operativo y ha sido diseñado con una navegación sencilla e intuitiva, adaptada a dispositivos móviles y tabletas digitales, con la voluntad de convertirse en “el punto de referencia de la cultura en la Vall d'Uixó y en una herramienta útil para acercarla a todos los públicos”, ha finalizado el concejal.

