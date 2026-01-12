Toda la cultura de la Vall d'Uixó al alcance de un clic
La plataforma reúne en un mismo espacio la programación cultural municipal, la actividad de las entidades y recursos para conocer la historia de la ciudad
El Ayuntamiento de la Vall d'Uixó ha presentado la nueva web de cultura, una herramienta pensada para mejorar la comunicación y la difusión de toda la actividad cultural que se desarrolla en el municipio. El objetivo es “facilitar el acceso a la información tanto a la ciudadanía como las personas que visitan la ciudad, reuniendo en un mismo espacio digital toda la agenda cultural y los recursos culturales disponibles”, ha explicado este lunes el edil de Cultura, Jorge Marqués.
A través de esta plataforma se quiere llegar de manera más clara, intuitiva y accesible a todos los valleros y también a la gente del alrededor, ofreciendo una visión global “de la programación cultural municipal y de las actividades que impulsan las asociaciones y entidades locales”. Así, la web no solo recoge espectáculos y actividades, sino que también permite descubrir la historia, el patrimonio y la identidad cultural de la Vall d'Uixó.
El nuevo portal, accesible a través de amoralesarts.es y culturalavall.es, incluye la agenda del Auditorio, el Teatro Municipal, la Biblioteca, las actividades en la calle y otras acciones culturales, así como los recursos municipales culturales a disposición de la ciudadanía. Además, mujer visibilidad al Archivo Municipal, refuerza el proyecto cultural de la ciudad y permite conseguir entradas para los espectáculos que así lo requieran.
El web ya está operativo y ha sido diseñado con una navegación sencilla e intuitiva, adaptada a dispositivos móviles y tabletas digitales, con la voluntad de convertirse en “el punto de referencia de la cultura en la Vall d'Uixó y en una herramienta útil para acercarla a todos los públicos”, ha finalizado el concejal.
