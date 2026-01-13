Burriana abre el plazo para bonificar el IBI y la tasa de basuras a familias numerosas y monoparentales

El Ayuntamiento de Burriana, a través de la concejalía de Hacienda, informa a la ciudadanía de la apertura del plazo para solicitar las bonificaciones fiscales dirigidas específicamente a familias monoparentales y numerosas. Este periodo de solicitud, que afecta tanto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) como a la tasa de basuras, permanecerá activo hasta el próximo 31 de enero.

Como novedad principal en la gestión administrativa de este ejercicio, aquellas familias que ya solicitaron y obtuvieron dichas bonificaciones el año anterior no deberán realizar de nuevo el trámite, gracias a la implementación de un sistema automatizado que renueva la ayuda de forma directa. Por tanto, únicamente deberán presentar la documentación mediante un modelo disponible en sede electrónica aquellas familias que vayan a disfrutar de estas ventajas fiscales por primera vez.

Reducción de la carga fiscal

Desde el pasado 1 de enero han entrado en vigor las nuevas medidas fiscales aprobadas por el ejecutivo municipal. Estas medidas consolidan una reducción acumulada del 4,4% en la carga del IBI durante los últimos dos años, rompiendo la tendencia de una década de incrementos o congelaciones en el municipio, situando a Burriana como una de las ciudades con menor carga fiscal de la provincia. En el caso de las familias que cumplan los requisitos para la bonificación, la reducción mínima en el recibo del IBI será del 50%, pudiendo alcanzar el 75% en supuestos específicos.

Bonificaciones en la tasa de basuras

Respecto a la tasa de basuras, derivada de la normativa estatal Ley 7/2022, el consistorio ha establecido mecanismos de compensación para proteger a los colectivos más vulnerables. Las familias monoparentales y numerosas podrán beneficiarse de hasta un 50% de bonificación.

Asimismo, se mantienen las ayudas para pensionistas y jubilados (50%) y para comercios (25%). Además, los Servicios Sociales municipales podrán determinar la exención total de la tasa para ciudadanos en situación de vulnerabilidad extrema, mientras que el resto de la población contará con un descuento adicional del 1% si opta por la domiciliación bancaria del recibo.

El concejal de Hacienda, Alejandro Clausell, ha destacado que estas medidas responden al compromiso del equipo de Gobierno por “aliviar la presión económica sobre los hogares de Burriana, especialmente las familias más vulnerables”. “Para aplicar las rebajas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de la Tasa de Basuras a dichas familias, el plazo oscila desde el 1 de enero hasta el próximo 31 de enero”, ha detallado el edil.

Clausell ha puesto en valor el esfuerzo administrativo realizado para simplificar los procesos ya que “aquellas familias que lo solicitaron el año anterior no tienen que volver a hacerlo. Hemos consolidado la senda iniciada en 2024, acumulando una reducción del 4,4% en dos años en la carga fiscal del IBI”, ha explicado Clausell.