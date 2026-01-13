Burriana mantiene viva la tradición de Sant Antoni con una intensa jornada festiva: las novedades

Burriana celebrará el próximo domingo 18 de enero la festividad de Sant Antoni, una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad, con una programación que combinará actos religiosos, culturales y populares tanto en el puerto como en el centro urbano. La cita volverá a reunir a vecinos y asociaciones en una jornada marcada por la participación popular y el mantenimiento de las tradiciones locales.

Los actos comenzarán en el puerto con la celebración de la misa en la parroquia del Carmen. A las 11.30 horas tendrá lugar la tradicional Matxà y la bendición de los animales, uno de los momentos más destacados de la jornada, para concluir con el reparto del rollo bendecido. Posteriormente, se celebrará la concentración de caballos en la explanada del antiguo camping.

De forma paralela, el centro de la ciudad acogerá actividades desde la mañana. A partir de las 11.00 horas, la Terraza Payà será el escenario de un almuerzo popular y de un concurso de recortes infantiles organizado por la Associació Cultural Taurina Jovens del Bou. A las 12.30 horas, en el mismo espacio, se celebrará la XIV edición de la Cagà de Manso, una cita ya consolidada dentro del programa de Sant Antoni.

Danza y encendido de la hoguera

Por la tarde, la programación continuará con la actuación del Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla, que a las 17.00 horas iniciará un recorrido desde la plaza de la Mercè hasta la plaza José Iturbi, donde se ofrecerá un bureo. A continuación, a las 17.30 horas, arrancará la tradicional Matxà en la plaça Major, con el pasacalle de los participantes y la bendición frente a la parroquia de la Mercè. Los actos en el centro urbano finalizarán con la encendida de la hoguera en la plaza José Iturbi.

Burriana estrenará una nueva imagen de Sant Antoni obra del escultor sevillano, Alberto Pérez Rojas / MEDITERRÁNEO

La principal novedad

Como principal novedad de esta edición, Burriana estrenará una nueva imagen de Sant Antoni, tras el deterioro que presentaba la anterior. La nueva talla, obra del escultor sevillano Alberto Pérez Rojas, ha sido realizada en terracota policromada, mide 110 centímetros de altura y será bendecida tras la misa.

Con esta incorporación, la ciudad refuerza la conservación y puesta en valor de uno de los símbolos más representativos de la festividad.