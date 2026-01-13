El Carnaval de Vinaròs otorga el 'Carnestoltes d’Or 2026' a la Policía Local

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs ha acordado conceder el galardón de Carnestoltes d’Or 2026 a la Policía Local de Vinaròs, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso continuado con la fiesta a lo largo de los años.

“Este es un reconocimiento a la tarea esencial que desarrolla la Policía Local durante el Carnaval, un trabajo constante, planificado y a menudo poco visible, pero imprescindible para que la fiesta se pueda celebrar con garantías de seguridad, convivencia y normalidad, sin perder el espíritu alegre y participativo que la caracteriza”, han señalado desde la COC.

Mensaje publicado por la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs. / Mediterráneo

El galardón ha sido recibido en nombre del cuerpo por Juan M. Domènech Sanz, intendente-jefe de la Policía Local de Vinaròs, quien ha expresado su agradecimiento a la Comisión Organizadora del Carnaval, destacando que esta distinción “supone un estímulo para continuar trabajando con la misma dedicación y profesionalidad que ha caracterizado siempre la Policía Local durante el Carnaval”.

El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo 1 de febrero, a las 17.00 horas, en el entoldado del Carnaval, una vez finalizada la imposición de bandas infantiles. El acto será de acceso gratuito y abierto a toda la ciudadanía.

Desde el cuerpo policial se ha remarcado el orgullo de contribuir, año tras año, a mantener el carácter especial del Carnaval de Vinaròs, reafirmando el compromiso de continuar siendo un pilar fundamental para que la fiesta se desarrolle con libertad, seguridad, igualdad y respeto para toda la ciudadanía.

Con este galardón, el Carnaval de Vinaròs reconoce no solo una trayectoria profesional, sino también una implicación constante con una de las fiestas más estimadas y representativas del municipio.