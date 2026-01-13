Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reconocimiento a su trayectoria

El Carnaval de Vinaròs otorga el 'Carnestoltes d’Or 2026' a la Policía Local

El acto oficial de entrega del galardón será el 1 de febrero en el entoldado del Carnaval

Foto de familia durante una celebración de la festividad de la Policía Local en Vinaròs.

Foto de familia durante una celebración de la festividad de la Policía Local en Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

La Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs ha acordado conceder el galardón de Carnestoltes d’Or 2026 a la Policía Local de Vinaròs, en reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso continuado con la fiesta a lo largo de los años.

“Este es un reconocimiento a la tarea esencial que desarrolla la Policía Local durante el Carnaval, un trabajo constante, planificado y a menudo poco visible, pero imprescindible para que la fiesta se pueda celebrar con garantías de seguridad, convivencia y normalidad, sin perder el espíritu alegre y participativo que la caracteriza”, han señalado desde la COC.

Mensaje publicado por la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs.

Mensaje publicado por la Comisión Organizadora del Carnaval (COC) de Vinaròs. / Mediterráneo

El galardón ha sido recibido en nombre del cuerpo por Juan M. Domènech Sanz, intendente-jefe de la Policía Local de Vinaròs, quien ha expresado su agradecimiento a la Comisión Organizadora del Carnaval, destacando que esta distinción “supone un estímulo para continuar trabajando con la misma dedicación y profesionalidad que ha caracterizado siempre la Policía Local durante el Carnaval”.

El acto oficial de entrega tendrá lugar el próximo 1 de febrero, a las 17.00 horas, en el entoldado del Carnaval, una vez finalizada la imposición de bandas infantiles. El acto será de acceso gratuito y abierto a toda la ciudadanía.

Desde el cuerpo policial se ha remarcado el orgullo de contribuir, año tras año, a mantener el carácter especial del Carnaval de Vinaròs, reafirmando el compromiso de continuar siendo un pilar fundamental para que la fiesta se desarrolle con libertad, seguridad, igualdad y respeto para toda la ciudadanía.

Con este galardón, el Carnaval de Vinaròs reconoce no solo una trayectoria profesional, sino también una implicación constante con una de las fiestas más estimadas y representativas del municipio.

