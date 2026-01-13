Un pueblo de Castellón, ejemplo nacional en Servicios Sociales y líder en la Comunitat

Cada año, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publica los datos que resumen la gestión en las áreas sociales de las corporaciones municipales de toda España, a partir de la información que ofrece el Ministerio de Hacienda tras las liquidaciones presupuestarias de cada ejercicio. Respecto a la información del 2024, una ciudad de la Plana Baixa se ha situado en el top 20 nacional y se clasifica como la mejor situada de toda la Comunitat Valenciana.

La valoración se realiza a partir de los recursos que cada ayuntamiento destina a los Servicios Sociales, de los que se extrae el cálculo de cuánto dinero se dedica en este materia por habitante. En el ránking, entre las veinte ciudades mejor clasificadas hay catorce andaluzas, dos catalanas, dos vascas y dos valencianas.

Entre los municipios de la Comunitat, el primer clasificado es la Vall d'Uixó, que una vez más, aparece entre las posiciones más destacadas. Respecto de los datos del 2023, tuvo los mejores Servicios Sociales de la provincia de Castellón. Un año después, ha escalado hasta encabezar la valoración autonómica, en la posición dieciséis de toda España.

El estudio considera que la clasificación de los Servicios Sociales de la Vall es excelente, al destinar una media de 233 euros por habitante.

El concejal del área, Jorge Marqués (Compromís), incide en el hecho de que «somos los únicos de la provincia que aparecemos en el informe y los primeros de la Comunitat», una clasificación que, según defiende, no es solo un número y que para valorar con perspectiva hay que tener en cuenta «el contexto de retroceso y ataque a la inversión pública en bienestar y protección social».

Cuando se refiere a la presencia exclusiva de la Vall en el informe, en realidad se refiere a que está entre los 27 ayuntamientos de toda España que han merecido la clasificación en excelencia, porque sí que hay otros municipios de la provincia contemplados en el informe, aunque en el otro extremo de la valoración. Es el caso de Benicarló, que según la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales está a la cola en inversión social.

Marqués destaca que esta noticia «consolida el modelo de ciudad impulsado en los últimos años, con las personas en el centro de las políticas públicas» y es el resultado de «una apuesta clara y sostenida para reforzar los Servicios Sociales municipales, garantizando derechos y llegando a quien más lo necesita».