Los niños de la Llosa vuelven a su colegio, con medio siglo de historia, tras un año de obras

Los escolares de la Llosa han comenzado el año regresando a su colegio de referencia, el CEIP Vicente Faubell Zapata, tras la finalización parcial de las obras de renovación integral que se han ejecutado durante el último año. Un retorno muy esperado por la comunidad educativa, que vuelve a ocupar unas instalaciones completamente modernizadas después de décadas de uso.

El centro educativo, construido en la década de los años 70, había quedado obsoleto tanto en su distribución como en prestaciones, lo que hacía imprescindible una intervención en profundidad para adaptarlo a las necesidades educativas actuales. Esta actuación, financiada con 1,2 millones a través del plan Edificant de la Generalitat, ha permitido transformar de manera notable el complejo educativo.

Las obras acabarán completamente en febrero

Según ha explicado el alcalde, Ximo Llopis, tras un año de obras, todas las aulas ya están finalizadas y en funcionamiento. “Las vacaciones de Navidad nos han permitido limpiar a fondo las instalaciones y realizar el cambio de mobiliario entre las antiguas escuelas y el renovado colegio”, ha señalado el primer edil, quien ha avanzado que las obras quedarán completamente concluidas a finales de febrero. En estos momentos, los trabajos se concentran en la finalización del gimnasio y los vestuarios, ubicados en el patio y debidamente señalizados para garantizar la seguridad del alumnado.

El alcalde, Ximo Llopis, en el renovado patio del colegio de la Llosa. / Mediterráneo

La renovación del Vicente Faubell Zapata no solo ha supuesto una mejora estética, sino también una actualización funcional del edificio. Entre las principales actuaciones realizadas destacan la mejora de la accesibilidad, con la instalación de un ascensor, la construcción de una nueva escalera de emergencia y la optimización de la eficiencia energética, gracias al cambio de ventanas y persianas. Además, se ha creado un nuevo espacio destinado a gimnasio, ampliando y modernizando los servicios deportivos del centro.

Alumnado de 1 año también tendrá espacio en el colegio

Otro de los avances destacados es que la Llosa será uno de los pocos municipios valencianos en acoger alumnado de un año dentro del propio centro escolar, un ciclo que habitualmente se desarrolla en guarderías. “La Conselleria de Educación ha aprobado este servicio que permitirá a las familias del pueblo escolarizar a los más pequeños en el colegio. La ampliación de espacios favorece su integración y les ayuda a familiarizarse desde edades tempranas con el entorno escolar”, ha valorado Llopis.

“El nuevo colegio es un triunfo para el pueblo”, ha concluido el alcalde. “Se trata de una modernización necesaria que garantiza una mejor educación para nuestros niños y niñas, que son el futuro de La Llosa. Además, el proyecto mejora las condiciones del profesorado y supone un motivo de orgullo para las próximas generaciones que estudiarán y crecerán en este centro”.