Orpesa volverá a baremar el contrato de jardinería de Amplàries tras una sentencia judicial

El Ayuntamiento de Orpesa volverá a baremar el contrato del servicio de jardinería de la zona norte, que abarca toda la zona de Les Amplàries, tras una sentencia judicial que obliga a retrotraer el procedimiento al momento previo a la adjudicación. El pleno ordinario celebrado este martes aprobó cumplir el fallo y rehacer la valoración de las ofertas presentadas, aplicando los criterios establecidos por el tribunal.

El punto, uno de los más relevantes de la sesión, da respuesta a un proceso que se arrastra desde hace años y que ha estado marcado por recursos cruzados entre las empresas licitadoras. En concreto, el fallo judicial da la razón a la mercantil que quedó inicialmente en primera posición, lo que obliga al consistorio a volver a baremar las tres ofertas presentadas en su día para el lote norte del contrato de jardinería.

El acuerdo aprobado implica retrotraer el procedimiento al momento exacto de la baremación, teniendo en cuenta las directrices fijadas por la sentencia. A partir de ahora, el Ayuntamiento deberá revisar las puntuaciones otorgadas a cada empresa y resolver de nuevo la adjudicación conforme a los criterios judiciales.

El contrato afecta al mantenimiento, limpieza y conservación de los espacios ajardinados de Les Amplàries y tiene un coste aproximado de medio millón de euros al año, dentro del contrato global de jardinería municipal, que se adjudicó en tres lotes y con una vigencia de cuatro años.

Un contrato marcado por recursos y cambios de adjudicataria

El servicio de jardinería del lote norte fue adjudicado inicialmente en 2023, pero el proceso quedó bloqueado durante meses por recursos presentados ante los tribunales. Tras atender uno de ellos, el Ayuntamiento resolvió el contrato a favor de la empresa que había quedado en segunda posición, decisión que volvió a ser recurrida por la primera clasificada.

Finalmente, el tribunal ha estimado este último recurso y ha obligado al consistorio a rehacer el proceso de valoración, dejando sin efecto la adjudicación vigente y abriendo de nuevo el procedimiento administrativo en ese punto concreto.

Desde el equipo de gobierno se ha avanzado que este mismo miércoles está prevista una reunión con los técnicos municipales para analizar cómo materializar la ejecución de la sentencia y definir los próximos pasos, con el objetivo de dar seguridad jurídica al contrato y garantizar la correcta prestación del servicio.

Otros acuerdos del pleno

El pleno ordinario también aprobó, por unanimidad, la bonificación del 50% del IBI a dos campings del municipio que mantienen su actividad abierta durante todo el año y cuentan con empleo estable, una medida que supondrá un ahorro de varios miles de euros anuales para ambas empresas.

Asimismo, salió adelante la partida de 70.000 euros destinada a ayudas de emergencia social para alimentación, con la abstención del PSPV, y la moción socialista para reclamar el fondo de cooperación municipal para municipios turísticos, que fue respaldada por PP, PSPV y Ciudadanos, con el voto en contra de Vox.

La sesión contó con la ausencia del edil de Compromís David Ribes y del socialista Eric Portillo.

En el turno de ruegos y preguntas, se abordaron cuestiones como la retirada de las banderas de 9 d'Octubre del castillo, la presencia de jabalíes en el término municipal, problemas de iluminación y asfaltado en distintas calles, la transparencia en la publicación de retribuciones municipales y la previsión para la aprobación de los próximos presupuestos, que se están ultimando.