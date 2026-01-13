El PSPV de Benicàssim denuncia que el PP farà pagar la rehabilitació de la font de la plaça de les Corts Valencianes a través del rebut de l’aigua
La portaveu socialista, Paloma Pascual, adverteix que el PP ha derivat l’obra a l’empresa concessionària de l’aigua, sense concurs ni garanties de transparència
El Grup Municipal Socialista de Benicàssim ha denunciat que la rehabilitació de la font ornamental de la plaça de les Corts Valencianes acabarà repercutint-se de manera encoberta en el rebut de l’aigua després que l’alcaldessa, Susana Marqués, haja decidit encarregar l’obra directament a l’empresa concessionària del subministrament hídric, sense cap procés de licitació pública ni garanties de transparència.
La portaveu del PSPV, Paloma Pascual, ha recordat que el projecte ja estava pressupostat per l’equip de govern l’any passat, però va desaparéixer posteriorment amb una modificació de crèdit. “Ara el PP opta per carregar la reforma a l’empresa de l’aigua, una decisió que, d’una manera o d’una altra, acabarem pagant els veïns i veïnes amb un rebut més car, perquè els impostos ja sabem que no baixaran”, ha advertit.
Pascual ha subratllat que utilitzar el rebut de l’aigua per a finançar una obra ornamental “no té cap relació amb el servei de subministrament” i pot vulnerar els principis de legalitat. En este sentit, ha alertat que esta maniobra pot obrir la porta a impugnacions per part de les persones consumidores, amb el risc real que es dicten resolucions favorables que comporten conseqüències econòmiques greus per a l’Ajuntament.
Des del PSPV-PSOE han insistit que la rehabilitació de la font s’ha de fer amb totes les garanties legals i pressupostàries i han lamentat que Benicàssim continue amb “un govern en pausa” que allarga la llista de promeses incomplides, com l’obertura del CEAM, la construcció de la comissaria de la Policia Local o “una baixada d’impostos que mai arriba”.
