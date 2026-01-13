Un pueblo de Castellón con 170 habitantes, incomunicado desde finales de 2025 por falta de cobertura móvil: “Nos sentimos abandonados”

En un contexto marcado por la despoblación del interior de Castellón, garantizar servicios básicos es esencial para que los vecinos puedan continuar viviendo en los pueblos del medio rural. Entre esos servicios fundamentales se encuentra, sin duda, el acceso a una cobertura de telefonía móvil y a una conexión a internet estable, indispensables no solo para teletrabajar, sino también para realizar llamadas, recibir comunicaciones o enviar correos electrónicos.

La falta de conectividad es una problemática recurrente en numerosos municipios de Castellón, especialmente en el interior de la provincia. Coratxar, pedanía de la Pobla de Benifassà, ha sufrido fallos constantes de cobertura móvil e internet en el pasado. Otros pueblos como La Mata, Castell de Cabres o Palanques han experimentado períodos prolongados sin señal, lo que ha generado un clamor unánime de los alcaldes para resolver un problema considerado de primera necesidad. Al igual que la Serratella. También Herbers y Ares han pasado por largos episodios de incomunicación, aunque tras denuncias lograron disponer de una red “decente”. Sin embargo, la brecha digital sigue siendo una asignatura pendiente que agrava la despoblación rural.

Otro municipio afectado fue Alfondeguilla, que volvió a sufrir un apagón móvil en 2025.

Ahora, la atención se centra en un pequeño municipio del Alto Mijares, de apenas 170 habitantes, que lleva incomunicado desde finales de 2025 por falta de cobertura móvil. Los vecinos de Zucaina han denunciado este martes que el municipio carece de señal de Movistar, la compañía mayoritaria en la localidad.

Consecuencias de la falta de comunicación

Con una población mayoritariamente envejecida, la falta de cobertura -denuncian- está generando consecuencias graves:

Muchos vecinos " no pueden recibir llamadas para citas médicas , lo que está provocando la pérdida de consultas".

, lo que está provocando la pérdida de consultas". Los médicos que acuden al consultorio local "no pueden trabajar con normalidad" , ya que tampoco disponen de cobertura para realizar gestiones básicas.

, ya que tampoco disponen de cobertura para realizar gestiones básicas. En general, los vecinos "no pueden llamar a familiares, servicios ni emergencias con normalidad".

La situación se agrava por la ausencia de soluciones efectivas por parte de Movistar. Desde el Ayuntamiento explican que, al intentar reportar la incidencia, la compañía exige un número de teléfono propio. Al no existir líneas Movistar en el consistorio, la empresa traslada la responsabilidad a los vecinos, quienes paradójicamente no pueden llamar por falta de cobertura.

"Los vecinos de Zucaina nos sentimos abandonados, incomunicados y sin vías efectivas para reclamar un servicio básico"

Según los vecinos, Movistar ha reconocido dos incidencias masivas y ha indicado que la antena existe pero está inhabilitada.

El alcalde, José María Ibáñez, explica que un técnico se ha desplazado para trabajar en la avería y confía en que “quede reparada en los próximos días”.

Los vecinos aseguran que no es la primera vez que ocurre y manifiestan sentirse “abandonados, incomunicados y sin vías efectivas para reclamar un servicio básico”. Denuncian que están pagando por un servicio que no reciben y recuerdan que en ocasiones anteriores el fallo de la antena ha dejado sin cobertura tanto a particulares como a empresas locales.

Por todo ello, los habitantes del municipio reclaman visibilidad para este problema, con la esperanza de que una mayor difusión impulse una solución urgente y evite que continúe el aislamiento en uno de los pueblos más pequeños del interior de Castellón, donde la falta de cobertura móvil amenaza la calidad de vida y contribuye a la despoblación rural.