El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval

En Castellón se encuentra un pueblo que guarda uno de los legados más fascinantes de los templarios en la península: su castillo medieval, última adquisición de la orden antes de su disolución final, sigue siendo hoy el centro de un ambicioso proyecto de restauración.

Los templarios dejaron una huella en Culla, en Castellón, que el paso de los siglos no ha conseguido borrar. Gran parte del atractivo histórico de la localidad se debe al legado de estos caballeros, especialmente en el castillo, al que siempre otorgaron la máxima importancia. Hoy, los restos de esta fortaleza se pueden visitar, y el Ayuntamiento ha iniciado una intervención para potenciar y conservar este patrimonio medieval, como ya avanzó este periódico con la adjudicación de estos trabajos y otros para impulsar su casco histórico a través de un nuevo recorrido lumínico monumental guiado por sus principales enclaves.

Culla, cuyo casco antiguo ha sido declarado Bien de Interés Cultural, está reconocido como uno de los Pueblos más Bonitos de España desde 2020. Combina historia árabe y templaria: tras la reconquista, la ciudad fue adquirida por los Templarios, quienes reforzaron el castillo y dejaron una impronta que todavía se percibe en su arquitectura y urbanismo.

Las obras actuales se centran en la excavación arqueológica del recinto 3 y la consolidación de la Torre del Homenaje y la Torre Menor, buscando preservar la historia del castillo y mejorar la experiencia de los visitantes. Este proyecto, redactado por el arquitecto F. Javier Gómez Patrocinio, cuenta con una inversión de 405.054,75 euros y ha sido adjudicado a Powerful Construcciones y Contratas SL.

La intervención permitirá descubrir estructuras y materiales históricos que aportarán nuevos conocimientos sobre la evolución del castillo, mientras que las rampas y pasarelas elevadas garantizarán la accesibilidad sin dañar los restos arqueológicos.

El proyecto se enmarca en el plan Mejora de la competitividad y dinamización del patrimonio del núcleo histórico de Culla, financiado al 100 % por la Unión Europea – Next Generation EU, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de modernizar el turismo cultural y rehabilitar bienes patrimoniales. Una ambiciosa iniciativa municipal que contempla 11 actuaciones diferentes destinadas a poner en valor el patrimonio histórico de la localidad y convertirlo en un motor de desarrollo turístico y cultural.

Las obras en Culla forman parte de un proyecto estratégico con 11 actuaciones para impulsar el uso turístico y cultural del núcleo histórico. / MEDITERRÁNEO

Un proyecto que combina conservación y experiencia turística

Las obras que ahora comienzan permitirán avanzar en el conocimiento y recuperación del Castillo de Culla, actuando tanto sobre sus estructuras más emblemáticas como sobre los espacios que las rodean.

Por un lado, se trabajará en la Torre del Homenaje, el gran símbolo del castillo y del antiguo poder feudal, que domina el paisaje desde lo alto del cerro. Su consolidación garantizará su estabilidad y permitirá preservar uno de los elementos más reconocibles del perfil histórico de Culla.

Junto a ella, se intervendrá en la Torre Menor, una pequeña torre de la muralla situada a sus pies, que hasta ahora no había sido objeto de ninguna actuación. El proyecto permitirá estudiar sus técnicas constructivas, consolidarla y darle un nuevo protagonismo dentro del conjunto monumental.

Además, continuarán las excavaciones arqueológicas en el recinto 3, especialmente en la vertiente sureste del castillo y en las inmediaciones de la Torre del Homenaje. Estos trabajos permitirán sacar a la luz antiguas estructuras ocultas bajo los rellenos, recuperar materiales históricos y avanzar en el conocimiento del pasado del castillo, siempre bajo criterios de conservación del patrimonio.

El proyecto también mira al visitante, con la mejora de la rampa de acceso y la instalación de pasarelas elevadas, que facilitarán el recorrido por el recinto sin dañar los restos arqueológicos, mejorando la accesibilidad y la experiencia de la visita.

La actuación está financiada al 100 % por la Unión Europea – Next Generation EU, y se enmarca dentro de la Componente 14 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), denominada “Plan de modernización y competitividad del sector turístico”, en la Inversión 4 del Proyecto 3, destinada a la rehabilitación de bienes de interés cultural de titularidad pública con uso turístico.