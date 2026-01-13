Así se elaboran los mejores pinchos de alcachofa de Benicarló

Las jornadas del pincho de la Festa de la Carxofa de Benicarló están en el ecuador de la celebración y los establecimientos de restauración participantes concentran toda su energía en servir sus raciones especiales a los miles de comensales que les visitan.

El lunes se celebró el concurso del pincho y el jurado determinó que los ganadores de esta edición eran “Foc i brasa”, del San Rafael, en la categoría “tradicional”, y “Alcachofa Ville-Bló”, de Mar Blava by Vericat, en la categoría “de autor”.

Mediterráneo ha estado con los chefs responsables de ambas elaboraciones para conocer cómo se preparan estos bocados de alcachofa que tanto gustan.

Apuesta por la 'torrà'

Iván Alemán, del restaurante San Rafael, explica que “la elaboración comienza asando las alcachofas en una brasa de “kamado”, que es japonesa, hasta que alcancen los 400 grados y deshidratarlas para conseguir el sabor intenso a alcahofa “torrada”.

Iván Alemán, del restaurante San Rafael, explica que “la elaboración comienza asando las alcachofas en una brasa". / Alba Boix

El siguiente paso es dejarlas infusionar en aceite virgen durante 24 horas, después “confitamos los corazones de alcachofa y parte del aceite infusionado lo emulsionamos con ajo para conseguir esta crema de color verde”. Una vez tenemos estas elaboraciones, “iríamos a por el cremoso de baldana, que es lo que rellena la alcachofa y decoramos con el crujiente de carbón”.

Con este pincho, narra el chef, “buscábamos emular todo lo que conlleva una “torrà”. / Alba Boix

Con este pincho, narra el chef, “buscábamos emular todo lo que conlleva una “torrà”, que es amigos, tradición, “comboi” y fiesta, así que nos hemos inspirado en ese momento”.

Ingredientes del mejor 'pincho tradicional', obra del restaurante San Rafael. / Mediterráneo

Interpretación del huevo Villarroy

Por su parte, desde el restaurante Mar Blava by Vericat, su chef cuenta que la inspiración del pincho de esta edición ha sido la elaboración del huevo Villarroy.

Carlos Vericat, creador de “Alcachofa Ville-Bló”, detalla que se trata de una reinterpretación del clásico, en este caso con bechamel de alcachofa moldeada con capas de huevo y alcachofa / Alba Boix

Carlos Vericat, creador de Alcachofa Ville-Bló, detalla que se trata de una reinterpretación del clásico, en este caso con bechamel de alcachofa moldeada con capas de huevo y alcachofa. “Después de abatir con temperatura, desmoldamos, empanamos y freímos”, expone.

El chef acompaña la receta de 'Alcachofa Ville-Bló' con pesto de alcachofa, espuma de infusión de espinas de anguila a la brasa y una guarnición. / Alba Boix

Todo ello lo acompaña de pesto de alcachofa, espuma de infusión de espinas de anguila a la brasa y una guarnición de panceta curada, piñones, alcachofas salteadas y piparras.

Ingredientes del mejor pincho 'de autor', elaborado por Mar Blava. / Mediterráneo

Ambos chefs destacan la importancia de cocinar con Alcahofa de Benicarló D.O.P, por su calidad, textura y sabor.

En esta 33ª edición de la Festa de Carxofa de Benicarló hay elaboraciones de todo tipo, que combinan ingredientes de lo más peculiares. Los comensales pueden encontrar a la alcachofa cocinada de innumerables formas y acompañada de ingredientes como castañas, salmón, gofres, naranja, curry, marisco, salsa carbonara e incluso en formato kebab.

Las jornadas del pincho se extenderán hasta el 25 de enero en un total de 28 establecimientos. La clausura de las mismas llegará el fin de semana del 24 y 25 con el Mercado Gastronómico.