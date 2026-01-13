La Vall d'Uixó creará una plaza peatonal de 2.000 m² y con juegos de agua para los niños

La Vall d’Uixó ganará en las próximas semanas una nueva plaza peatonal de cerca de 2.000 metros cuadrados en el entorno del CEIP Cervantes, tras el inicio de las obras de peatonalización del tramo de la calle Balmes comprendido entre Poeta Llorente y Maestro Chapí. La actuación permitirá transformar un espacio hasta ahora dominado por el tráfico en un área pensada para el uso ciudadano, el juego y la convivencia.

Se trata de un enclave especialmente sensible y muy transitado, ya que constituye uno de los principales accesos tanto al colegio Cervantes como al centro de día de alzhéimer. Con esta intervención, el Ayuntamiento busca mejorar la seguridad, la accesibilidad y la calidad urbana en un punto clave de la ciudad.

Foto de la visita a las obras de la calle Balmes, este martes. / Mediterráneo

La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que esta actuación supone “un paso más en el modelo de ciudad centrado en las personas, creando entornos más amables, accesibles y seguros, como llevamos impulsando desde hace más de diez años”.

La nueva plaza incorporará juegos de agua, similares a los existentes en la plaza del Parque, con el objetivo de ofrecer lugares de ocio infantil durante los meses de más calor. En esta línea, el proyecto se ha diseñado atendiendo a la adaptación al cambio climático, incorporando elementos que contribuyen a la creación de refugios climáticos en el espacio público.

Esta intervención se enmarca en la estrategia municipal de peatonalización y pacificación progresiva del espacio urbano, que ya ha permitido transformar enclaves como la plaza de l’Assumpció, la plaza del Centro, parte de la calle Xacó y la calle Institut, así como otros tramos del carrer Xacó y el Camí de l’Aigua.

Otra foto de las obras en marcha en la calle Balmes. / Mediterráneo

Inversión de 170.000 euros

Las obras cuentan con una inversión de 170.000 euros, financiados íntegramente con fondos municipales, y están siendo ejecutadas por una empresa local. La previsión es que los trabajos finalicen durante el mes de febrero. El concejal de Urbanismo, Vicente Pitarch, ha subrayado que la actuación “permitirá ganar un espacio mucho más seguro, ya que hasta ahora esta zona, muy utilizada, estaba delimitada únicamente con pivotes”.

El proyecto contempla la eliminación de las aceras para crear una plataforma única, la renovación de la red de abastecimiento de agua, la canalización soterrada del alumbrado público, así como la creación de una franja verde ajardinada. Además, se instalará nuevo mobiliario urbano, juegos infantiles y juegos de agua con un sistema urbano de drenaje sostenible, pensado para optimizar el uso del agua y evitar desperdicios.

Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado esta semana la primera fase de la remodelación de la calle Guzmán y su entorno, una vez completada la renovación integral de la red de aguas. En concreto, se está actuando en el tramo comprendido entre las calles Ramón Pallarés y Convento, donde ya se están demoliendo las aceras para construir otras nuevas, totalmente accesibles, antes de proceder a la pavimentación y el asfaltado.