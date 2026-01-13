Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La Gossa SordaNuevo festivo CastellónLluvia en CastellónObras TRAMAgenda semanal de ocioSaquean a una anciana
instagramlinkedin

Inversión global de 545.000 €

Vinaròs inicia la remodelación de su plaza más emblemática para devolverle su protagonismo

La previsión es culminar la primera fase de las obras antes de mayo, por lo que podrían utilizarla para las fiestas de junio

Inicio de las obras en la plaza de la Amera en Vinaròs.

Inicio de las obras en la plaza de la Amera en Vinaròs. / Javier Flores

Javier Flores

Vinaròs

La empresa vinarocense Roda Construcción y Diseño ha comenzado este martes la primera fase de las obras de remodelación parcial de la plaza Sant Antoni de Vinaròs, conocida popularmente como la plaza de la Amera.

Esta primera fase tiene prevista su conclusión antes de mayo, con lo cual podría ser utilizada para las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, en junio. El coste de esta fase inicial será de 227.000 euros.

Otra foto del inicio de las obras en la plaza de la Amera.

Otra foto del inicio de las obras en la plaza de la Amera. / Javier Flores

Escenario para actuaciones

Durante estas obras se actuará en la reducción de las dos jardineras que hay más cerca de la zona este, frente al edificio de Servicios Sociales, para aumentar el espacio y se articulará un escenario ornamental (con una fuente) polivalente para realizar actuaciones, presentaciones y otros eventos y que pueda ser perfectamente transitable cuando no sea utilizado.

Tras esta actuación hay previstas otras dos fases, para instalar un gran toldo que dote de sombra al ágora y permita ser utilizada en primavera y verano y otra fase en la que se construirá una estructura sobre el escenario para hacerlo más versátil en todas las estaciones del año.

Noticias relacionadas y más

El coste total de esta remodelación parcial será de alrededor de 545.000 euros para cumplir el objetivo de mejorar la estética de la Amera y volver a convertirla en la plaza principal y más utilizada de la capital del Baix Maestrat. 

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  6. Vuelve el 'boom' del ladrillo a Moncofa: la construcción alcanza cifras de hace más de una década
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta

Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más

Castellón se congela: 22 municipios de la provincia registran temperaturas bajo cero y el frío irá a más

Vinaròs inicia la remodelación de su plaza más emblemática para devolverle su protagonismo

Vinaròs inicia la remodelación de su plaza más emblemática para devolverle su protagonismo

Los niños de la Llosa vuelven a su colegio, con medio siglo de historia, tras un año de obras

Los niños de la Llosa vuelven a su colegio, con medio siglo de historia, tras un año de obras

Los mejores Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana se prestan en la Vall d'Uixó

Los mejores Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana se prestan en la Vall d'Uixó

Un huevo de alcachofa y una 'carxofa' vestida de carbón ganan el concurso del pincho en Benicarló

Un huevo de alcachofa y una 'carxofa' vestida de carbón ganan el concurso del pincho en Benicarló

Benicàssim hornea 23.000 coquetes de Sant Antoni para la noche más simbólica de sus fiestas

La historia de la mili llega a la Vilavella en una exposición con 80 paneles explicativos

Paellas Benicàssim: "Madrugar dos días antes del reparto es la clave para poder conseguir sitio delante de casa"

Tracking Pixel Contents