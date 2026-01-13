Vinaròs inicia la remodelación de su plaza más emblemática para devolverle su protagonismo

La empresa vinarocense Roda Construcción y Diseño ha comenzado este martes la primera fase de las obras de remodelación parcial de la plaza Sant Antoni de Vinaròs, conocida popularmente como la plaza de la Amera.

Esta primera fase tiene prevista su conclusión antes de mayo, con lo cual podría ser utilizada para las fiestas de Sant Joan i Sant Pere, en junio. El coste de esta fase inicial será de 227.000 euros.

Otra foto del inicio de las obras en la plaza de la Amera. / Javier Flores

Escenario para actuaciones

Durante estas obras se actuará en la reducción de las dos jardineras que hay más cerca de la zona este, frente al edificio de Servicios Sociales, para aumentar el espacio y se articulará un escenario ornamental (con una fuente) polivalente para realizar actuaciones, presentaciones y otros eventos y que pueda ser perfectamente transitable cuando no sea utilizado.

Tras esta actuación hay previstas otras dos fases, para instalar un gran toldo que dote de sombra al ágora y permita ser utilizada en primavera y verano y otra fase en la que se construirá una estructura sobre el escenario para hacerlo más versátil en todas las estaciones del año.

El coste total de esta remodelación parcial será de alrededor de 545.000 euros para cumplir el objetivo de mejorar la estética de la Amera y volver a convertirla en la plaza principal y más utilizada de la capital del Baix Maestrat.