Vox avisa de que la okupación "se está cronificando" en Benicarló: "Hay que aplicar la ley y proteger a los vecinos que cumplen las normas"

Vox Benicarló denuncia la "pasividad" del equipo de gobierno del Partido Popular frente a la okupación ilegal en distintos puntos del municipio, una problemática que "se está cronificando por la falta de voluntad política para aplicar los instrumentos legales" de los que dispone el Ayuntamiento.

El concejal del partido de extrema derecha, Ulpiano Mayoral, ha advertido de que la okupación ilegal “no es un conflicto privado ni un problema ajeno a la administración local, sino una cuestión de legalidad, seguridad y responsabilidad pública”.

Mayoral ha recordado que el Ayuntamiento sí tiene competencias para intervenir cuando la okupación genera situaciones contrarias al interés general. “El gobierno municipal no puede seguir escudándose en que no puede hacer nada. La normativa urbanística y administrativa permite actuar mediante inspecciones, medidas cautelares y actuaciones de protección, cuando concurren circunstancias que afectan a la seguridad, la salubridad o el orden público”, ha señalado.

Desde Vox subrayan que estas herramientas municipales no van dirigidas contra los propietarios, que en muchos casos son víctimas de la situación y ni siquiera pueden acceder a sus inmuebles, sino contra conductas ilegales que "no pueden verse amparadas por la pasividad institucional".

“El Ayuntamiento tiene la obligación de intervenir cuando se producen situaciones que afectan a la seguridad de las personas o al entorno urbano. Nadie tiene derecho a permanecer de forma ilegal en un inmueble cuando concurren circunstancias que justifican la actuación municipal”, ha afirmado Ulpiano Mayoral.

El concejal ha insistido en que la legislación permite iniciar procedimientos de declaración de riesgo, adoptar medidas de protección e incluso ordenar el desalojo por motivos de seguridad pública, siempre con informes técnicos que lo respalden. “No hablamos de vivienda, hablamos de aplicar la ley y proteger a los vecinos que cumplen las normas”, ha remarcado.

"Mensaje equivocado y peligroso"

Vox Benicarló considera que la inacción del Partido Popular transmite "un mensaje equivocado y peligroso: que la okupación ilegal es tolerada y que el Ayuntamiento renuncia a ejercer sus propias competencias". “Gobernar es tomar decisiones, no mirar hacia otro lado por miedo o comodidad política”, ha añadido Mayoral.

Por todo ello, VOX Benicarló exige al equipo de gobierno del PP que "abandone la pasividad, utilice las herramientas municipales previstas en la ley y actúe con determinación para garantizar el orden, la legalidad y la seguridad" en Benicarló.

“Las herramientas existen y la ley lo permite. Lo que falta en Benicarló es voluntad política para aplicarlas”, ha concluido Ulpiano Mayoral.