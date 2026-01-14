Burriana refuerza su apuesta turística en Fitur con la marca 'Ciudad Bimilenaria'

Burriana llegará a la próxima edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026 apostando por su identidad histórica como eje vertebrador de una estrategia orientada a ampliar su atractivo más allá de la temporada estival y a consolidar su posicionamiento como destino activo durante todo el año.

Bajo el concepto Burriana, Ciudad Bimilenaria, el Ayuntamiento plantea un relato que conecta su legado histórico con una oferta turística diversa, en la que conviven patrimonio, naturaleza, deporte, gastronomía y eventos. Una línea de trabajo que se apoya en el análisis del comportamiento del visitante y en la necesidad de adaptar el destino a nuevas demandas.

Evolución a la luz de los datos

Los datos recogidos por la plataforma Smart Tourism de la Conselleria de Turismo respaldan esta evolución. Burriana ha registrado un crecimiento del 30 % en la demanda turística respecto al ejercicio anterior y se sitúa a la cabeza del aumento de visitantes en la provincia.

El informe destaca especialmente el buen comportamiento del mercado internacional, con cerca de 50.000 turistas procedentes principalmente de Francia, Reino UnidoAlemania e Italia, que ya representan una cuarta parte del total.

Además, se observa una mejora en las pernoctaciones y un incremento de la estancia media, especialmente en meses alejados del pico estival, como abril y junio. A ello se suma el crecimiento del turismo interprovincial y el refuerzo del mercado estratégico de Madrid.

A la luz de estos datos, la concejala de Turismo, Noelia Peris, señaló que "son el reflejo de que hemos acertado la estrategia desarrollada durante estos dos años y medio, situando a Burriana en el primer lugar en crecimiento de la demanda turística".

En este sentido, subrayó que este avance "está impulsado especialmente por el turismo internacional, que ya representa cerca del 25 % del total de visitantes".

El patrimonio y las rutas arqueológicas sostienen el relato histórico de la Ciudad Bimilenaria / Mediterráneo

La propuesta turística del municipio se estructura en distintos ámbitos. El patrimonio y las rutas arqueológicas sostienen el relato histórico de la Ciudad Bimilenaria; los espacios naturales y el clima favorecen el desarrollo de un turismo activo y vinculado al bienestar; la gastronomía, apoyada en el producto local y la tradición marinera, actúa como elemento diferenciador; y los festivales y el turismo de congresos refuerzan el papel del municipio como sede de encuentros culturales y profesional.

Desde el consistorio, también señalaron que esta línea de crecimiento se verá acompañada por proyectos urbanísticos orientados a la mejora de infraestructuras y servicios, como el desarrollo de Sant Gregori o la regeneración del antiguo varadero, actuaciones que buscan garantizar un modelo turístico sostenible y con proyección a largo plazo.

El alcalde, Jorge Monferrer, destacó que la presencia en Fitur responde a “una estrategia turística clara y coherente con la identidad de Burriana y con más de dos mil años de historia”, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un destino competitivo y capaz de ofrecer experiencias diferenciadas durante todo el año.