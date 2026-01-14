De Castellón a Turquía: una investigación sobre música y salud mental llega a un congreso internacional

De Castellón a Turquía. La Cátedra L'Alcora de Investigación Musical y Calidad de Vida, impulsada por el Ayuntamiento junto a la Universitat Jaume I, dará el salto al ámbito internacional con su participación en el 4th International Conference on Current Trends on Science, Technology, Education and Exhibition, que se celebrará del 6 al 8 de abril en el país otomano.

La directora de la cátedra y profesora de la UJI, Ana M. Vernia-Carrasco, ha sido invitada como ponente al congreso, formando parte del grupo de expertos internacionales seleccionados por la organización para abordar los principales retos educativos actuales.

La música como herramienta educativa

Su intervención, bajo el título “Mental health in future primary education teachers: music as the perfect ally” (Salud mental en futuros docentes de Educación Primaria: la música como aliada perfecta), analizará el papel de la música como herramienta educativa clave para mejorar la salud mental y el bienestar de los futuros maestros.

La ponencia se enmarca en una línea de investigación que sitúa a la música como un recurso educativo con impacto positivo en la calidad de vida, reforzando el trabajo que se desarrolla en la confluencia entre educación, salud mental e innovación pedagógica.

La Cátedra de Investigación Musical y Calidad de Vida cuenta con el respaldo de las empresas Emigres, Caixa Rural y Torrecid, y su presencia en este congreso internacional supone un nuevo reconocimiento al trabajo investigador que se impulsa desde Castellón, proyectando su talento académico más allá de sus fronteras.