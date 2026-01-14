Encuentran el cadáver de un delfín listado en una playa de difícil acceso de Burriana
Se trata del cetáceo más común del Mediterráneo
El cadáver de un delfín listado ha sido localizado en una playa de difícil acceso del término municipal de Burriana. El hallazgo se produjo en una zona poco frecuentada del litoral, alejada de los accesos habituales, lo que ha dificultado su detección hasta ahora.
El delfín listado es una especie de cetáceo y, con diferencia, el más común del Mediterráneo occidental. De hecho, sus varamientos suponen más del 60 % del total de los registrados en las costas del Mediterráneo noroccidental. Se trata de un delfín de pequeño tamaño, que generalmente no supera los 220 centímetros de longitud máxima.
Ante la aparición de cadáveres de cetáceos en las playas de la Comunitat Valenciana, el protocolo establece que la Universidad de Valencia y el Oceanogràfic de València son los organismos encargados de su estudio y tratamiento. Estos trabajos permiten recopilar información científica relevante sobre el estado de las poblaciones marinas y determinar, siempre que es posible, las causas del fallecimiento.
Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del ejemplar hallado en Burriana ni sobre las circunstancias que pudieron provocar su muerte.
