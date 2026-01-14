Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión cárcelLocal aeroclubPolémica La Gossa SordaEmpresa cerámicaNuevo festivo Castellón
instagramlinkedin

El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

Inaugurara el ciclo de conferencias 'Ágora Nules'

El acto tendrá lugar en el Local Multifuncional, con entrada gratuita hasta completar el aforo

El exministro José Manuel García-Margallo.

El exministro José Manuel García-Margallo. / MEDITERRÁNEO

Concha Marcos

El Ayuntamiento de Nules ha presentado este miércoles la primera de las charlas de este año correspondiente al ciclo de conferencias Ágora Nules, una iniciativa que busca convertir la localidad en un punto de encuentro para personalidades de la actualidad nacional y fomentar el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre distintos temas de interés.

La primera conferencia del año estará a cargo de José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, quien impartirá la ponencia Las claves de los conflictos geopolíticos internacionales en el mundo actual. El acto se celebrará el jueves 29 de enero a las 19:00 horas en el Local Multifuncional, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El alcalde ha presentado la primera conferencia del año del ciclo 'Ágora Nules'.

El alcalde ha presentado la primera conferencia del año del ciclo 'Ágora Nules'. / MEDITERRÁNEO

El alcalde de Nules, David García, ha destacado la importancia de la charla en el contexto internacional actual: “Vamos a poder escuchar a una persona que conoce muy bien el panorama internacional, porque ha sido actor de las políticas exteriores de nuestro país, y nos dará su visión de la geopolítica actual”.

El ciclo “Ágora Nules” continuará a lo largo del año con encuentros mensuales protagonizados por figuras relevantes de ámbitos como la cultura, la política, la economía, la educación o el deporte. Estas conferencias buscan generar sinergias y espacios de diálogo entre los asistentes y los conferenciantes.

Noticias relacionadas y más

El alcalde recordó que Nules recibirá a diferentes personalidades que han sido protagonistas en diversos sectores del país. En noviembre pasado, el ciclo contó con la participación de Albert Rivera, quien ofreció la charla “Liderazgo emprendedor”, reuniendo al sector empresarial local.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  6. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta

La transformación de la playa de Xilxes estará lista para Semana Santa

Burriana refuerza su apuesta turística en Fitur con la marca 'Ciudad Bimilenaria'

Burriana refuerza su apuesta turística en Fitur con la marca 'Ciudad Bimilenaria'

El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

Sanitat ampliará el nuevo centro de salud de Moncofa con una planta más

Sanitat ampliará el nuevo centro de salud de Moncofa con una planta más

Encuentran el cadáver de un delfín listado en una playa de difícil acceso de Burriana

Encuentran el cadáver de un delfín listado en una playa de difícil acceso de Burriana

Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad

Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad

Otro municipio de Castellón se quedará sin oficina bancaria al anunciar su cierre

Otro municipio de Castellón se quedará sin oficina bancaria al anunciar su cierre

De Castellón a Turquía: una investigación sobre música y salud mental llega a un congreso internacional

Tracking Pixel Contents