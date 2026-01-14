El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

El Ayuntamiento de Nules ha presentado este miércoles la primera de las charlas de este año correspondiente al ciclo de conferencias Ágora Nules, una iniciativa que busca convertir la localidad en un punto de encuentro para personalidades de la actualidad nacional y fomentar el debate, la reflexión y el intercambio de ideas sobre distintos temas de interés.

La primera conferencia del año estará a cargo de José Manuel García-Margallo, exministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, quien impartirá la ponencia Las claves de los conflictos geopolíticos internacionales en el mundo actual. El acto se celebrará el jueves 29 de enero a las 19:00 horas en el Local Multifuncional, con entrada gratuita hasta completar aforo.

El alcalde ha presentado la primera conferencia del año del ciclo 'Ágora Nules'. / MEDITERRÁNEO

El alcalde de Nules, David García, ha destacado la importancia de la charla en el contexto internacional actual: “Vamos a poder escuchar a una persona que conoce muy bien el panorama internacional, porque ha sido actor de las políticas exteriores de nuestro país, y nos dará su visión de la geopolítica actual”.

El ciclo “Ágora Nules” continuará a lo largo del año con encuentros mensuales protagonizados por figuras relevantes de ámbitos como la cultura, la política, la economía, la educación o el deporte. Estas conferencias buscan generar sinergias y espacios de diálogo entre los asistentes y los conferenciantes.

El alcalde recordó que Nules recibirá a diferentes personalidades que han sido protagonistas en diversos sectores del país. En noviembre pasado, el ciclo contó con la participación de Albert Rivera, quien ofreció la charla “Liderazgo emprendedor”, reuniendo al sector empresarial local.