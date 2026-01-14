Las Fallas de Burriana rendirán homenaje póstumo a un referente fallero en la ciudad

Las Fallas de Burriana 2026 rendirán un homenaje póstumo a Javier Navarro Palau, según ha comunicado la Junta Local Fallera de la capital de la Plana Baixa tras aprobar la propuesta presentada por la falla La Ravalera. Una vez elevada la propuesta y aprobada por la Junta Local Fallera, el reconocimiento ha sido ratificado por la Alcaldía.

Javier Navarro Palau fue un fallero de profunda vocación y entrega, que vivió la fiesta con ilusión, entusiasmo y compromiso a lo largo de casi 50 años. Inició su trayectoria fallera en la falla La Mercé, para incorporarse posteriormente y de manera definitiva a la falla La Ravalera, comisión que consideró siempre su familia fallera.

Javier Navarro Palau. / Mediterráneo

Su vinculación con la Junta Local Fallera de Burriana comenzó en 1987, bajo la presidencia de Salvador Asensio Ramia, y se prolongó durante más de dos décadas, hasta el año 2009. Durante este periodo, Javier Navarro desempeñó numerosos cargos de responsabilidad, entre ellos delegado de fallas, delegado de desfiles y protocolos, así como vicepresidente en distintas presidencias. Su trabajo constante, discreto y riguroso lo convirtió en una figura de referencia dentro de la Junta Local Fallera y en una pieza clave para el buen funcionamiento del organismo.

Además, fue uno de los impulsores de la estrecha relación entre Burriana y la Falla Ciscar–Burriana de València, fortaleciendo un vínculo de hermandad y convivencia fallera que perdura en la actualidad gracias a su dedicación y visión de futuro.

Transmitiró su pasión a sus hijas

Tras dejar la Junta Local Fallera, continuó volcado en la fiesta desde el seno de la Falla La Ravalera, manteniendo intacta su pasión fallera. Este amor por las Fallas supo transmitirlo a sus hijas, Andrea y Eva, que hoy forman parte activa de la Junta Local Fallera, dando continuidad al legado que Javier Navarro inició y cuidó durante toda su vida.

Javier Navarro Palau falleció el 19 de julio de 2023, dejando una huella imborrable en la fiesta fallera de Burriana. Su recuerdo, su dedicación y su ejemplo siguen presentes en cada acto y en cada detalle de las Fallas de la ciudad.

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “este homenaje póstumo reconoce la figura de un fallero ejemplar, humilde y trabajador, cuya dedicación fue esencial para el desarrollo y la consolidación de las Fallas de Burriana”. Asimismo, ha subrayado que “Javier Navarro siempre formará parte de la historia de nuestra fiesta y de la memoria fallera de la ciudad”.