Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión cárcelLocal aeroclubPolémica La Gossa SordaEmpresa cerámicaNuevo festivo Castellón
instagramlinkedin

Falleció en julio de 2023

Las Fallas de Burriana rendirán homenaje póstumo a un referente fallero en la ciudad

Javier Navarro Palau fue un fallero de profunda vocación a lo largo de casi 50 años

Foto de la 'cremà' de una falla en Burriana.

Foto de la 'cremà' de una falla en Burriana. / Toni Losas

Redacción Mediterráneo

Redacción Mediterráneo

Burriana

Las Fallas de Burriana 2026 rendirán un homenaje póstumo a Javier Navarro Palau, según ha comunicado la Junta Local Fallera de la capital de la Plana Baixa tras aprobar la propuesta presentada por la falla La Ravalera. Una vez elevada la propuesta y aprobada por la Junta Local Fallera, el reconocimiento ha sido ratificado por la Alcaldía.

Javier Navarro Palau fue un fallero de profunda vocación y entrega, que vivió la fiesta con ilusión, entusiasmo y compromiso a lo largo de casi 50 años. Inició su trayectoria fallera en la falla La Mercé, para incorporarse posteriormente y de manera definitiva a la falla La Ravalera, comisión que consideró siempre su familia fallera.

Javier Navarro Palau.

Javier Navarro Palau. / Mediterráneo

Su vinculación con la Junta Local Fallera de Burriana comenzó en 1987, bajo la presidencia de Salvador Asensio Ramia, y se prolongó durante más de dos décadas, hasta el año 2009. Durante este periodo, Javier Navarro desempeñó numerosos cargos de responsabilidad, entre ellos delegado de fallas, delegado de desfiles y protocolos, así como vicepresidente en distintas presidencias. Su trabajo constante, discreto y riguroso lo convirtió en una figura de referencia dentro de la Junta Local Fallera y en una pieza clave para el buen funcionamiento del organismo.

Además, fue uno de los impulsores de la estrecha relación entre Burriana y la Falla Ciscar–Burriana de València, fortaleciendo un vínculo de hermandad y convivencia fallera que perdura en la actualidad gracias a su dedicación y visión de futuro.

Transmitiró su pasión a sus hijas

Tras dejar la Junta Local Fallera, continuó volcado en la fiesta desde el seno de la Falla La Ravalera, manteniendo intacta su pasión fallera. Este amor por las Fallas supo transmitirlo a sus hijas, Andrea y Eva, que hoy forman parte activa de la Junta Local Fallera, dando continuidad al legado que Javier Navarro inició y cuidó durante toda su vida.

Javier Navarro Palau falleció el 19 de julio de 2023, dejando una huella imborrable en la fiesta fallera de Burriana. Su recuerdo, su dedicación y su ejemplo siguen presentes en cada acto y en cada detalle de las Fallas de la ciudad.

Noticias relacionadas y más

La concejala de Fiestas, Paloma Boix, ha destacado que “este homenaje póstumo reconoce la figura de un fallero ejemplar, humilde y trabajador, cuya dedicación fue esencial para el desarrollo y la consolidación de las Fallas de Burriana”. Asimismo, ha subrayado que “Javier Navarro siempre formará parte de la historia de nuestra fiesta y de la memoria fallera de la ciudad”.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  6. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta

De Castellón a Turquía: una investigación sobre música y salud mental llega a un congreso internacional

Las Fallas de Burriana rendirán homenaje póstumo a un referente fallero en la ciudad

Las Fallas de Burriana rendirán homenaje póstumo a un referente fallero en la ciudad

Los niños lo pidieron y ya es una realidad: gradas cubiertas en la Carrerassa de Benicàssim

Los niños lo pidieron y ya es una realidad: gradas cubiertas en la Carrerassa de Benicàssim

La urbanización del parque comercial de l’Alcora estará terminada en febrero: el nuevo Mercadona abrirá a finales de año

La urbanización del parque comercial de l’Alcora estará terminada en febrero: el nuevo Mercadona abrirá a finales de año

El 'niño de la guerra' de Nules recupera la pensión española que la Seguridad Social le retiró por error

El 'niño de la guerra' de Nules recupera la pensión española que la Seguridad Social le retiró por error

743.000 euros para garantizar los accesos forestales del Bartolo en la lucha contra incendios

743.000 euros para garantizar los accesos forestales del Bartolo en la lucha contra incendios

Los secretos de los mejores pinchos de alcachofa de Benicarló

Los secretos de los mejores pinchos de alcachofa de Benicarló

La Vall d'Uixó creará una plaza peatonal de 2.000 m² y con juegos de agua para los niños

La Vall d'Uixó creará una plaza peatonal de 2.000 m² y con juegos de agua para los niños
Tracking Pixel Contents