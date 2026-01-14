743.000 euros para garantizar los accesos forestales del Bartolo en la lucha contra incendios

La Generalitat Valenciana ha ejecutado una inversión de 743.337,58 euros en los términos municipales de Benicàssim y Cabanes para la mejora de varias pistas forestales en el entorno del Bartolo, el pico más conocido del Desert de les Palmes, dentro de las actuaciones de emergencia destinadas a recuperar infraestructuras de prevención de incendios forestales dañadas por las lluvias de noviembre de 2024.

En concreto, se han destinado 343.551,18 euros en Benicàssim y 400.786,40 euros en Cabanes al arreglo de pistas forestales que discurren por esta zona de alto valor ambiental y estratégico para la gestión forestal. Los trabajos han consistido en el asfaltado y hormigonado de los viales, con el objetivo de garantizar su funcionalidad y el acceso de los medios de extinción de incendios.

Las actuaciones se han centrado exclusivamente en pistas forestales del camino del Bartolo, situadas entre ambos municipios. Desde la Generalitat se precisa que no se ha realizado ninguna obra sobre la carretera CV-147, aunque las pistas objeto de mejora conectan con esta vía, tal y como se refleja en la cartografía técnica del proyecto.

Las pistas objeto de mejora conectan con la CV-147, tal y como se refleja en la cartografía. / MEDITERRÁNEO

En esta zona ya se ha intervenido en una de las pistas forestales que ascienden al Bartolo y está previsto actuar próximamente en una segunda, completando así la mejora de los accesos forestales en este enclave.

Estas obras se enmarcan en el plan de recuperación de infraestructuras forestales presentado por la Generalitat en febrero de 2025, cuando la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio anunció una inversión de 15,4 millones de euros en la provincia de Castellón para reparar caminos, pistas forestales y otros elementos dañados por las inundaciones de octubre y noviembre. Un plan con el que se buscaba que los accesos forestales estuvieran en condiciones óptimas para el tránsito de los camiones autobomba y los servicios de emergencia.