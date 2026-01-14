Mercado cubierto y parking, la nueva cara del polígono de Benicarló

El Ayuntamiento de Benicarló ha iniciado esta semana las obras de mejora y modernización del polígono industrial El Collet, una actuación financiada a través de las ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para la mejora de áreas industriales.

El concejal de Urbanismo, Borja Castell, ha detallado este miércoles que la primera fase de este proyecto de mejora consiste en "la renovación integral de la cubierta del Mercado de Abastos, que incluirá la mejora de toda la estructura, el pulido y pintado de la estructura metálica y la pavimentación del suelo para habilitar un espacio de aparcamiento".

Según ha indicado el concejal, "el plazo de ejecución previsto es de unos tres meses", dado que la obra se ha licitado en dos lotes diferenciados: uno para la renovación de la cubierta y la estructura y otro para la pavimentación, ambos ya adjudicados.

Borja Castell ha remarcado la importancia de la colaboración con el EGM Abastos-Collet y ha señalado que "esta inversión se ha consensuado en las comisiones de seguimiento que mantenemos periódicamente entre el Ayuntamiento y el EGM, para que las actuaciones respondan a necesidades reales del tejido empresarial". "Es una actuación que estaba incluida en el plan director del polígono y que considerábamos imprescindible ejecutar", ha añadido.

Visita a las obras de mejora en el polígono industrial de Benicarló. / MEDITERRÁNEO

Inversión cercana al medio millón de euros

El concejal también ha avanzado que esta subvención, con una inversión global cercana al medio millón de euros, incluye una segunda fase que se ejecutará a lo largo de 2026. «La próxima actuación será la adecuación de la antigua carretera de Càlig, que consistirá en la mejora de la seguridad vial, la incorporación de carril bici, pasos de peatones, insistido en que "la seguridad del polígono es una prioridad".

Por su parte, el presidente del EGM Abastos-Collet, Martín Ribes, valoró muy positivamente el inicio de las obras y destacó que "por fin se materializan unas actuaciones muy necesarias para el polígono". Ribes ha subrayado que "estas obras son fruto del trabajo conjunto y del consenso entre el Ayuntamiento y el EGM" y ha remarcado que "tendrán continuidad a lo largo de 2026, con nuevas inversiones que beneficiarán a las empresas, el área industrial y, en definitiva, a toda la ciudad de Benicarló".