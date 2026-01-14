Moncofa estrenará centro de salud XXL: más consultas y servicios y una planta extra

La Conselleria de Sanitat ha aprobado la modificación del proyecto y del contrato de servicios y obra para la ampliación y reforma del centro de salud de Moncofa, con el objetivo de añadir una planta adicional al edificio. Esta decisión responde a la necesidad de adaptar las infraestructuras sanitarias a la realidad demográfica del municipio, marcada por un crecimiento sostenido de la población, que no estaba contemplado en el plan funcional inicial de 2015, con el que se redactó el proyecto original.

A principios de febrero se iniciaron las obras de ampliación y reforma del centro de salud de Moncofa, una actuación que permitirá triplicar la superficie asistencial, alcanzando los 841 metros cuadrados. La inversión destinada a este proyecto ronda los 2,2 millones de euros, lo que refleja el compromiso de la Generalitat Valenciana con la modernización de la atención sanitaria en el municipio.

Instalaciones

El nuevo centro de salud contará con instalaciones más amplias y funcionales, incluyendo: zona de recepción y admisión, sala de extracciones, área pediátrica, área de medicina general, área maternal con sala para actividades grupales, área de trabajo social, zona de urgencias, área administrativa, así como el resto de servicios generales y zonas comunes, como almacenes de farmacia, salas de espera y vestuarios para el personal sanitario. Estas mejoras beneficiarán tanto a los pacientes como a los profesionales que prestan atención en el centro.

Para responder a la creciente demanda asistencial derivada del aumento de población, en marzo se revisó el plan funcional, lo que concluyó en la necesidad de sobreelevar el edificio con una planta adicional. Esta modificación ha sido recientemente aprobada, permitiendo que el centro de salud de Moncofa se adapte mejor a las necesidades actuales.

La Conselleria ha aprobado la modificación del proyecto y el contrato de servicios y obra de la ampliación y reforma del centro de salud de Moncofa para dotarlo de una planta más. / MEDITERRÁNEO

El proyecto modificado incluye la elevación de la estructura, la ejecución de la cubierta, el cerramiento de la nueva planta y la adaptación de las instalaciones previstas para la nueva superficie. Gracias a esta ampliación, se incrementará el número de consultas, pasando de tres a cinco consultas de medicina general y de dos a cuatro consultas de enfermería. Además, se añadirá una consulta extra de pediatría, reforzando la atención sanitaria a la población infantil.

Desde el ámbito municipal, esta ampliación ha sido valorada como una actuación estratégica y necesaria, que permite a la Generalitat Valenciana anticiparse a las necesidades futuras de Moncofa, garantizando una atención sanitaria de mayor calidad y adaptada al crecimiento del municipio.

Finalmente, se ha anunciado que se continuará trabajando en nuevas mejoras para el centro, incluyendo el aumento de servicios, el refuerzo del personal sanitario y la implantación de atención sanitaria 24 horas, avanzando hacia un modelo de atención más completo y adaptado a las necesidades de la ciudadanía.