Formación y empleo
Los nuevos camerinos del recinto multiusos de Onda, más cerca
Los alumnos del taller de empleo de albañilería culmina la primera fase de las obras
El Ayuntamiento de Onda continúa reforzando su apuesta por la formación y el empleo de calidad a través de los talleres de empleo, cuyos alumnos han completado la primera fase de los nuevos camerinos de obra del recinto multiusos municipal.
Los usuarios del taller de albañilería han sido los encargados de ejecutar esta actuación, que forma parte de su formación práctica y que se suma a la parte teórica ya superada con éxito por el alumnado. De este modo, el espacio cultural cuenta ya con una primera intervención finalizada que permitirá seguir avanzando en su adecuación y funcionalidad.
El concejal de Empleo y Emprendimiento, Vicent Bou, ha puesto en valor el resultado del trabajo realizado, destacando: “Estos proyectos demuestran que la formación pública es útil, práctica y tiene un impacto real tanto en la empleabilidad de las personas como en la mejora de la ciudad”.
Formación con impacto real
La actuación en el recinto multiusos se enmarca dentro de los programas de Taller de Empleo y Escuela Taller impulsados por el Ayuntamiento de Onda, que combinan formación y contratación para facilitar la inserción laboral de personas desempleadas y jóvenes.
En concreto, el Taller de Empleo de albañilería permite a los participantes adquirir competencias profesionales mientras desarrollan trabajos reales en instalaciones municipales, reforzando así su experiencia práctica y su preparación para el mercado laboral.
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
- Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
- El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta