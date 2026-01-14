Onda presenta su hoja de ruta para ser un "referente europeo" de regeneración urbana

Onda refuerza su posicionamiento como "ciudad referente en regeneración urbana y sostenibilidad" con la presentación del plan de acción integrado de la red GreenPlace – Let’s do it together. Un documento, que tal como reivindican desde el Ayuntamiento, culmina dos años de trabajo y fija las bases de proyectos estratégicos como el futuro Pulmón Verde de Onda, la recuperación del patrimonio industrial cerámico y la transformación de antiguas zonas fabriles en nuevos espacios verdes, sociales y culturales.

El plan, desarrollado en el marco del programa Urbact IV de la Unión Europea, sitúa a Onda como un "municipio capaz de convertir su pasado industrial en una oportunidad de futuro, integrando sostenibilidad, identidad y calidad de vida" en un modelo de ciudad alineado con las prioridades europeas.

Foto de presentación del plan en la Casa de la Cultura. / Mediterráneo

La presentación, celebrada en la Casa de la Cultura, ha servido para visibilizar el papel activo de Onda en una red europea que apuesta por reutilizar espacios industriales en desuso, preservar elementos patrimoniales como hornos y chimeneas cerámicas y crear entornos más saludables y conectados con los barrios, una línea de trabajo que el Ayuntamiento viene impulsando de forma decidida en los últimos años.

En este sentido, el concejal de Innovación y Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Onda, Vicent Bou, ha subrayado que “este plan refleja una manera de hacer ciudad: pensar a largo plazo, escuchar al territorio y aprovechar las oportunidades que ofrece Europa para mejorar la calidad de vida de los ondenses”.

Onda, ciudad que lidera y comparte modelo

Más allá del cierre del proyecto GreenPlace, el acto ha marcado el inicio de una nueva etapa para el municipio en el ámbito europeo. Durante la jornada se han presentado las nuevas redes URBACT en las que participará Onda, entre ellas CivicHeritage, donde el municipio será la única ciudad española y ejercerá como líder, coordinando a ocho ciudades europeas interesadas en replicar el modelo ondense de recuperación de espacios patrimoniales con usos sociales, culturales y medioambientales.

Este liderazgo refuerza la posición de Onda como ciudad capaz de generar proyectos exportables a Europa, combinando patrimonio, sostenibilidad y cohesión social, y consolidando su papel en la toma de decisiones a escala comunitaria.

Post del Ayuntamiento sobre la presentación del plan Publicación del Ayuntamiento sobre la presentación del plan.

Una hoja de ruta con mirada de futuro

El Plan de Acción Integrado presentado recoge la visión compartida construida durante estos años y marca las líneas estratégicas que guiarán la transformación urbana de Onda en los próximos años, alineadas con los objetivos europeos de sostenibilidad, resiliencia y participación ciudadana.

La jornada ha contado también con una conferencia sobre urbanismo y arquitectura resiliente, centrada en las soluciones basadas en la naturaleza como herramienta para transformar las ciudades, a cargo de Universitat Jaume I, a través de los profesores Ángel Pitarch y María José Ruá, miembros del Grupo de Acción Local. Además, durante el encuentro se han presentado las nuevas redes europeas URBACT en las que participará Onda, con la intervención de Ivana Unkovic, Lead Expert de CivicHeritage, que ha destacado el potencial del modelo ondense para ser replicado en otras ciudades europeas.

Bou ha concluido destacando que “Onda lidera, propone y comparte soluciones en Europa, demostrando que los grandes proyectos también nacen desde lo local”.