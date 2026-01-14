Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad
El Ayuntamiento sustituye 140 metros de cerramiento en uno de los enclaves más visitados por sus vistas al litoral
El mirador de Torre Bellver, uno de los balcones naturales más apreciados de Orpesa, estrena una nueva valla de madera con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la imagen de este enclave tan frecuentado por vecinos y turistas para admirar sus impresionantes vistas al mar.
Los trabajos han permitido sustituir 140 metros lineales de cerramiento que se encontraban deteriorados por el paso del tiempo y la exposición a las condiciones meteorológicas, actuando en varios tramos que requerían una intervención urgente.
Además del mirador, la actuación se ha extendido a otros puntos del municipio donde existían tramos defectuosos o ausencia de valla, como en la calle La Carrasca, completando y reforzando el cerramiento en estas zonas.
Mejora de la seguridad y el entorno
La intervención ha supuesto una inversión cercana a 18.000 euros, (impuestos incluidos), y se enmarca dentro del plan de mantenimiento de los espacios públicos. El alcalde, Rafael Albert, y la concejala de Contratación, Isabel Moya, han visitado las obras para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados.
Desde el consistorio se subraya que este tipo de actuaciones permiten preservar el patrimonio paisajístico, mejorar la experiencia de quienes disfrutan de estos espacios y reforzar la seguridad en zonas de especial valor natural y turístico.
