Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión cárcelLocal aeroclubPolémica La Gossa SordaEmpresa cerámicaNuevo festivo Castellón
instagramlinkedin

Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad

El Ayuntamiento sustituye 140 metros de cerramiento en uno de los enclaves más visitados por sus vistas al litoral

El alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Contratación, Isabel Moya, visitando el mirador.

El alcalde, Rafael Albert; y la concejala de Contratación, Isabel Moya, visitando el mirador. / Eva Bellido

Eva Bellido

Orpesa

El mirador de Torre Bellver, uno de los balcones naturales más apreciados de Orpesa, estrena una nueva valla de madera con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la imagen de este enclave tan frecuentado por vecinos y turistas para admirar sus impresionantes vistas al mar.

Los trabajos han permitido sustituir 140 metros lineales de cerramiento que se encontraban deteriorados por el paso del tiempo y la exposición a las condiciones meteorológicas, actuando en varios tramos que requerían una intervención urgente.

Así luce ahora la nueva valla de madera de este mirador.

Así luce ahora la nueva valla de madera de este mirador. / Eva Bellido

Además del mirador, la actuación se ha extendido a otros puntos del municipio donde existían tramos defectuosos o ausencia de valla, como en la calle La Carrasca, completando y reforzando el cerramiento en estas zonas.

Mejora de la seguridad y el entorno

La intervención ha supuesto una inversión cercana a 18.000 euros, (impuestos incluidos), y se enmarca dentro del plan de mantenimiento de los espacios públicos. El alcalde, Rafael Albert, y la concejala de Contratación, Isabel Moya, han visitado las obras para comprobar el resultado de los trabajos ejecutados.

Noticias relacionadas y más

Desde el consistorio se subraya que este tipo de actuaciones permiten preservar el patrimonio paisajístico, mejorar la experiencia de quienes disfrutan de estos espacios y reforzar la seguridad en zonas de especial valor natural y turístico.

La actuación ha reforzado la seguridad de este lugar tan visitado por vecinos y turistas.

La actuación ha reforzado la seguridad de este lugar tan visitado por vecinos y turistas. / Eva Bellido

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
  2. Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
  3. Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
  4. Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
  5. El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
  6. Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
  7. Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
  8. El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta

La transformación de la playa de Xilxes estará lista para Semana Santa

Burriana refuerza su apuesta turística en Fitur con la marca 'Ciudad Bimilenaria'

Burriana refuerza su apuesta turística en Fitur con la marca 'Ciudad Bimilenaria'

El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

El exministro García-Margallo analizará la geopolítica mundial en Nules

Sanitat ampliará el nuevo centro de salud de Moncofa con una planta más

Sanitat ampliará el nuevo centro de salud de Moncofa con una planta más

Encuentran el cadáver de un delfín listado en una playa de difícil acceso de Burriana

Encuentran el cadáver de un delfín listado en una playa de difícil acceso de Burriana

Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad

Orpesa renueva la valla del mirador de Torre Bellver para reforzar la seguridad

Otro municipio de Castellón se quedará sin oficina bancaria al anunciar su cierre

Otro municipio de Castellón se quedará sin oficina bancaria al anunciar su cierre

De Castellón a Turquía: una investigación sobre música y salud mental llega a un congreso internacional

Tracking Pixel Contents