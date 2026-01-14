Propietarios de Sant Gregori de Burriana piden a Albiol que no use el proyecto como arma política
La asociación critica la falta de preparación del concejal de Vox y sus insinuaciones sobre supuestas irregularidades que afectan a propietarios e inversores
La Asociación de Propietarios de Golf Sant Gregori ha enviado un escrito al concejal de Vox, Jesús Albiol, tras sus preguntas e insinuaciones en el pleno ordinario de enero del Ayuntamiento de Burriana, centradas en supuestas irregularidades del proyecto o de una presunta vinculación familiar del alcalde. En el documento, la asociación le pide que no vuelva a utilizar Sant Gregori como "arma política" y critica su actuación "sin preparación ni rigor", que genera incertidumbre entre propietarios y empresas del sector.
El escrito recuerda que el proyecto lleva más de dos décadas en desarrollo y que las insinuaciones sin pruebas afectan al patrimonio de cerca de 300 propietarios y al interés de posibles inversores. La asociación insta a Albiol a estudiar el expediente completo, asesorarse con juristas expertos y centrarse en medidas concretas, como la bonificación del IBI, la información sobre las licitaciones que afectan al plan urbanístico y la promoción de Sant Gregori, en lugar de emitir acusaciones públicas.
Asimismo, advierten que su actitud puede dañar tanto a los propietarios como a la imagen del proyecto y le animan a priorizar la defensa de los intereses del sector y la estabilidad del desarrollo urbanístico.
