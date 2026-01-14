Torreblanca marida Sant Antoni y cocina para desestacionalizar el turismo con unas jornadas gastronómicas

Torreblanca celebrará del 15 al 25 de enero unas jornadas gastronómicas centradas en la alcacofa y los cítricos con el objetivo de dinamizar la economía local y reforzar la oferta turística del municipio durante el invierno. La iniciativa coincidirá con la festividad de Sant Antoni, una de las celebraciones más emblemáticas y con mayor afluencia de visitantes en la localidad.

Varios establecimientos hosteleros participarán en la propuesta con menús especiales diseñados para la ocasión, que servirán para poner en valor la gastronomía local y, al mismo tiempo, complementar la programación festiva vinculada a Sant Antoni y a los tradicionales actos taurinos.

Foto del cartel de las jornadas gastronómicas de Torreblanca. / Mediterráneo

La concejala de Turismo, Gema Edo, ha señalado que estas jornadas “son una apuesta clara por dar a conocer Torreblanca más allá del verano”, aprovechando “una fiesta tan arraigada como Sant Antoni y el atractivo que tienen los toros para vecinos y visitantes”. En este sentido, ha remarcado que la iniciativa “permite unir tradición, gastronomía y turismo” en unas fechas en las que el Ayuntamiento busca “seguir generando actividad y movimiento en el municipio”.

Edo también ha destacado que el objetivo es “ofrecer una experiencia completa a quienes nos visitan esos días”, de manera que “además de disfrutar de las fiestas puedan sentarse a la mesa y conocer la calidad de nuestra hostelería”. Asimismo, ha subrayado que esta acción contribuye a “desestacionalizar el turismo”, mostrando que Torreblanca “también es un destino atractivo en invierno”.

Desde el Ayuntamiento han valorado la implicación del sector hostelero local, que se suma a la iniciativa como una oportunidad para atraer público y dinamizar el consumo durante unos días de especial afluencia. Con ello, las jornadas se consolidan como un complemento a la programación de Sant Antoni y un impulso a la proyección turística y económica del municipio.