Las obras superan el ecuador
La transformación de la playa de Xilxes estará lista para Semana Santa
La intervención, con una inversión de 660.000 euros, permitirá ganar 1.200 m² de arenal y transformará el aparcamiento en una plaza pública peatonal
Las obras para transformar la playa de Xilxes estarán finalizadas para Semana Santa. Así lo ha confirmado este miércoles la subdelegada del Gobierno, Antonia García Valls, quien, junto al alcalde, Ismael Minguet, ha visitado el entorno de la playa de El Cerezo.
Los trabajos, impulsados por Costas, avanzan a buen ritmo y superan ya el 50% de ejecución, lo que permitirá que el nuevo frente marítimo esté listo cara a uno de los periodos de mayor afluencia turística del año.
La intervención, que cuenta con una inversión cercana a los 660.000 euros y que arrancó tras el pasado verano, se desarrolla sobre una superficie de 4.195 m² y un tramo de 150 metros de litoral, con el objetivo de mejorar la calidad del espacio costero y ampliar la anchura de la playa.
Plaza Hermes Puerta del Mediterráneo
Uno de los cambios más destacados será la transformación del actual aparcamiento, de 2.280 m², en una plaza pública de uso peatonal, que el Ayuntamiento denominará plaza Hermes Puerta del Mediterráneo. Concebida como un espacio de encuentro entre tierra y mar, la nueva plaza rendirá homenaje a Hermes, protector de viajeros y comerciantes, como símbolo del vínculo histórico de Xilxes con el mar Mediterráneo y los caminos tradicionales.
Durante la visita, García Valls ha subrayado que esta intervención permitirá rehabilitar el litoral, ampliar la playa y reforzar su protección frente a los temporales, mejorando la resiliencia de la costa. Además, avanzó que esta actuación se complementará con un proyecto de mayor envergadura que Costas tiene en tramitación para la estabilización del tramo sur de la playa de Xilxes, con una inversión prevista de 3,8 millones de euros, actualmente en fase de evaluación ambiental.
En cuanto a las obras en marcha, los trabajos se centran en ganar superficie de playa hacia el interior, lo que se logrará mediante la retirada de un tramo del paseo marítimo. Esta intervención permitirá sumar unos 1.200 metros cuadrados adicionales de arena, con un incremento medio de 10 metros de anchura.
El tramo retirado pasará a integrarse en la playa, mientras que el antiguo espacio de estacionamiento se convertirá en una zona estancial predominantemente peatonal, que ejercerá la función de nuevo paseo marítimo.
Con esta actuación, Xilxes da un paso decisivo para renaturalizar su fachada marítima, mejorar la experiencia de vecinos y visitantes y llegar a Semana Santa con una playa renovada y más protegida.
La unidad del Vidoc llega a Xilxes
Por otro lado, la subdelegada del Gobierno en Castellón se ha desplazado también hasta la zona donde se ha instalado este miércoles el Vehículo Integral de Documentación (Vidoc) de la Policía Nacional. La unidad es un servicio móvil que facilita la expedición del DNI y pasaportes en lugares alejados de las oficinas físicas que la Policía Nacional tiene repartidas por toda España. El vehículo regresará a Xilxes el próximo 16 de marzo.
Este 2026, la unidad Vidoc ya ha visitado los municipios de Segorbe (7 enero), Albocàsser (8 enero), Altura (9 enero), Vall d’Alba (12 enero) y Sant Joan de Moró (13 de enero). En los próximos días se desplegará en Peñíscola, Benlloch, Almassora, Benassal, Les Coves de Vinromà, Borriol, Segorbe y Benicarló.
