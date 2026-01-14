Firman el acta de replanteo
Vinaròs inicia la rehabilitación de la histórica chimenea industrial de la fábrica Fedesa
La intervención permitirá garantizar la seguridad ciudadana y conservar un bien de relevancia local incluido en el patrimonio cultural valenciano
El Ayuntamiento de Vinaròs inicia las obras de rehabilitación de la chimenea industrial de la fábrica Fabril Fedesa con la firma del acta de replanteo. La actuación permitirá garantizar la preservación de este elemento patrimonial, declarado bien de relevancia local, y su adecuada integración en el entorno urbano. Los trabajos como tal sobre el terreno está previsto que empiecen en los próximos días.
La chimenea, situada en la avenida de Pío XII, forma parte del legado industrial del municipio y está incluida tanto en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano como en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU.
Tal como ha destacado el concejal de Urbanismo, Lluís Adell, se trata de “un bien cultural que recuerda el pasado industrial de Vinaròs y que debe ser protegido”, una conservación que responde no solo al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, sino también al compromiso del equipo de gobierno con la historia, la cultura y la identidad local.
Actualmente, la chimenea presenta grietas perimetrales, fisuras y alteraciones en los materiales que comprometen su estabilidad y suponen un riesgo de desprendimientos. Por este motivo, el proyecto contempla una intervención integral que incluye trabajos de consolidación estructural, reintegración volumétrica, rejuntado, tratamiento de superficies y restauración de la cornisa, utilizando materiales compatibles y técnicas respetuosas con el original.
Las obras, que se financiarán íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento, permitirán mejorar la seguridad ciudadana y poner en valor este elemento patrimonial, integrándolo de forma activa en la vida urbana. “Con esta restauración garantizamos la seguridad y contribuimos a mantener viva la memoria industrial de Vinaròs”, ha concluido el concejal de Urbanismo.
¿Qué era Fedesa?
Fedesa fue una fábrica de fermentos y derivados propiedad de los hermanos Miret. Se fundó en 1958 ocupando la anterior fábrica alcoholera de Primo Redó Miralles. Los fermentos fabricados se repartían por toda España al ser una de las únicas seis existentes en todo el país. Contaba con casi 50 operarios en 1984 y 40 en 1992, fecha en que fue adquirida por un grupo empresarial australiano y en 1993 cerró sus puertas. Más tarde, fue derribada en un principio para construir viviendas, aunque en 2001 fue construido en este solar el hotel.
