Vinaròs inicia la rehabilitación de la histórica chimenea industrial de la fábrica Fedesa

El Ayuntamiento de Vinaròs inicia las obras de rehabilitación de la chimenea industrial de la fábrica Fabril Fedesa con la firma del acta de replanteo. La actuación permitirá garantizar la preservación de este elemento patrimonial, declarado bien de relevancia local, y su adecuada integración en el entorno urbano. Los trabajos como tal sobre el terreno está previsto que empiecen en los próximos días.

La chimenea, situada en la avenida de Pío XII, forma parte del legado industrial del municipio y está incluida tanto en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano como en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del PGOU.

Foto de la firma del acta de replanteo. / Mediterráneo

Tal como ha destacado el concejal de Urbanismo, Lluís Adell, se trata de “un bien cultural que recuerda el pasado industrial de Vinaròs y que debe ser protegido”, una conservación que responde no solo al cumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano, sino también al compromiso del equipo de gobierno con la historia, la cultura y la identidad local.

Actualmente, la chimenea presenta grietas perimetrales, fisuras y alteraciones en los materiales que comprometen su estabilidad y suponen un riesgo de desprendimientos. Por este motivo, el proyecto contempla una intervención integral que incluye trabajos de consolidación estructural, reintegración volumétrica, rejuntado, tratamiento de superficies y restauración de la cornisa, utilizando materiales compatibles y técnicas respetuosas con el original.

Foto de archivo de la chimenea, en la que se aprecia de cerca el mal estado en el que se encuentra. / Javier Flores

Las obras, que se financiarán íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento, permitirán mejorar la seguridad ciudadana y poner en valor este elemento patrimonial, integrándolo de forma activa en la vida urbana. “Con esta restauración garantizamos la seguridad y contribuimos a mantener viva la memoria industrial de Vinaròs”, ha concluido el concejal de Urbanismo.