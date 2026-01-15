Almassora celebra el pleno de la Uned Sénior: los proyectos que piden los mayores

La alcaldesa de Almassora, María Tormo, junto al concejal de Educación, Vicente Blay Casino, presidió el pleno de la UNED Sénior celebrado en el Ayuntamiento de Almassora, una actividad que forma parte del programa formativo de este curso. Este encuentro permite a los alumnos mayores de 55 años trasladar directamente sus preguntas y propuestas sobre el estado del municipio.

Durante el pleno, la alcaldesa destacó la importancia de estas iniciativas de participación ciudadana, subrayando que el Ayuntamiento es “la casa de todos los almassorins” y que espacios como este fortalecen la cercanía, el diálogo y la transparencia. Tormo agradeció el interés y la implicación de los alumnos, asegurando que “todas las aportaciones se tienen en cuenta porque ayudan a mejorar la gestión municipal”.

Entre los temas tratados por los alumnos de la UNED Sénior se incluyeron la reforma integral de la Casa de la Cultura, la adecuación del entorno de Santa Quitèria, las actuaciones en seguridad ciudadana y la apertura de la avenida Mediterránea. También se abordaron otros proyectos y actividades municipales en marcha.

El concejal de Educación recordó que la UNED Sénior de Almassora continúa consolidándose como un referente para la formación de mayores, con un amplio abanico de asignaturas que fomentan el aprendizaje continuo. El aulario de Almassora cuenta con cerca de 40 alumnos, siendo la sede del centro asociado con más alumnado de la provincia de Castellón.

Esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento de Almassora con la participación de los mayores y demuestra cómo la educación y la política pueden unirse para mejorar la vida del municipio.