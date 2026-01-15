Burriana hace historia al estrenar pregonera mayor y pregonero infantil en las Fallas 2026
Claudia Dolz Tornador y Sergio Blanco Gómez serán los encargados de anunciar el inicio oficial de las fiestas josefinas
Las Fallas de Burriana 2026 marcarán un hito histórico con la incorporación, por primera vez, de dos figuras encargadas de anunciar oficialmente el inicio de las fiestas josefinas: una pregonera mayor y un pregonero infantil. Esta novedad refuerza el carácter intergeneracional de la fiesta y pone en valor el protagonismo de la infancia fallera en la ciudad.
El anuncio ha sido realizado por la concejala de Fallas y presidenta ejecutiva de la Junta Local Fallera de Burriana, Paloma Boix, quien ha destacado que esta iniciativa “reconoce el papel fundamental de todas las generaciones en las Fallas y da visibilidad a una cantera fallera viva y comprometida”.
La Junta Local Fallera ha designado como pregonera mayor de las Fallas 2026 a Claudia Dolz Tornador, y como pregonero infantil a Sergio Blanco Gómez, dos perfiles con una estrecha vinculación al mundo fallero y una amplia trayectoria dentro de sus respectivas comisiones.
El pregón de las Fallas de Burriana 2026 se celebrará el domingo 15 de febrero y, junto a la tradicional Crida, marcará oficialmente el inicio de las fiestas. El acto recorrerá distintos puntos del municipio y finalizará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura final desde el balcón del Ayuntamiento, con la participación de las Reinas Falleras de Burriana y el alcalde de la ciudad.
Claudia Dolz Tornador, pregonera mayor de las Fallas 2026
Claudia Dolz Tornador, de 25 años, es graduada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I. Fallera desde 2005, inició su trayectoria en la Falla Barri València y, desde 2022, forma parte de la Falla Plaça Chicharro.
A lo largo de su recorrido fallero ha ocupado numerosos cargos, tanto en la etapa infantil como en la adulta. Fue Fallera Mayor Infantil en 2011, Dama de la Ciudad en 2009 y ha formado parte de distintas Cortes de Honor, además de ejercer como Fallera Mayor de la Falla Plaça Chicharro en 2024. Su implicación se extiende también a la organización interna de la comisión, colaborando activamente en el llibret, las carrozas y otras tareas fundamentales de la vida fallera.
Sergio Blanco Gómez, pregonero infantil de Burriana
El pregonero infantil de las Fallas 2026 será Sergio Blanco Gómez, de 12 años, alumno del IES Llombai y miembro de la Falla Societat Cardenal Tarancón. Pese a su juventud, ha demostrado una destacada implicación en la fiesta, habiendo ejercido como presidente infantil de su comisión y participando activamente en la vida fallera desde hace dos años.
Paloma Boix ha subrayado que “la incorporación del pregón infantil es un paso natural para una ciudad como Burriana, con una tradición fallera profundamente arraigada y una cantera que asegura el futuro de la fiesta”. Asimismo, ha señalado que “Claudia y Sergio representan dos miradas complementarias de las Fallas, unidas por la ilusión, el arraigo y el amor por la tradición”.
- El pueblo de Castellón que custodia la última posesión templaria reactiva su castillo medieval
- Un pueblo de Castellón planta cara a los incumplimientos en la compraventa de cítricos que asfixian a sus agricultores
- Benicàssim agota en unas horas el 92% de las ubicaciones para cocinar el Día de las Paellas
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Un municipio de Castellón se quedará sin su única oficina bancaria
- Compromís denuncia que el Puerto de Castelló invertirá más de 740 millones en sus instalaciones 'sin destinar ni un euro a frenar la regresión de la costa de Almassora
- Un barrio de Castellón con un 23% de pisos vacíos renace con tres millones de euros
- El curioso caso del Ayuntamiento de un pueblo de Castellón que acaba en los juzgados por una puerta