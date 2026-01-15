Burriana hace historia al estrenar pregonera mayor y pregonero infantil en las Fallas 2026

Las Fallas de Burriana 2026 marcarán un hito histórico con la incorporación, por primera vez, de dos figuras encargadas de anunciar oficialmente el inicio de las fiestas josefinas: una pregonera mayor y un pregonero infantil. Esta novedad refuerza el carácter intergeneracional de la fiesta y pone en valor el protagonismo de la infancia fallera en la ciudad.

El anuncio ha sido realizado por la concejala de Fallas y presidenta ejecutiva de la Junta Local Fallera de Burriana, Paloma Boix, quien ha destacado que esta iniciativa “reconoce el papel fundamental de todas las generaciones en las Fallas y da visibilidad a una cantera fallera viva y comprometida”.

La Junta Local Fallera ha designado como pregonera mayor de las Fallas 2026 a Claudia Dolz Tornador, y como pregonero infantil a Sergio Blanco Gómez, dos perfiles con una estrecha vinculación al mundo fallero y una amplia trayectoria dentro de sus respectivas comisiones.

El pregón de las Fallas de Burriana 2026 se celebrará el domingo 15 de febrero y, junto a la tradicional Crida, marcará oficialmente el inicio de las fiestas. El acto recorrerá distintos puntos del municipio y finalizará en la Plaza Mayor, donde tendrá lugar la lectura final desde el balcón del Ayuntamiento, con la participación de las Reinas Falleras de Burriana y el alcalde de la ciudad.

Claudia Dolz Tornador, pregonera mayor de las Fallas 2026

Fallera desde el año 2005, Claudia inició su trayectoria en la Falla Barri València y, desde 2022, forma parte de la Falla Plaça Chicharro. / MEDITERRÁNEO

Claudia Dolz Tornador, de 25 años, es graduada en Periodismo y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universitat Jaume I. Fallera desde 2005, inició su trayectoria en la Falla Barri València y, desde 2022, forma parte de la Falla Plaça Chicharro.

A lo largo de su recorrido fallero ha ocupado numerosos cargos, tanto en la etapa infantil como en la adulta. Fue Fallera Mayor Infantil en 2011, Dama de la Ciudad en 2009 y ha formado parte de distintas Cortes de Honor, además de ejercer como Fallera Mayor de la Falla Plaça Chicharro en 2024. Su implicación se extiende también a la organización interna de la comisión, colaborando activamente en el llibret, las carrozas y otras tareas fundamentales de la vida fallera.

Sergio Blanco Gómez, pregonero infantil de Burriana

Sergio Blanco Gómez, de 12 años, es alumno del IES Llombai y miembro de la Falla Societat Cardenal Tarancón. / MEDITERRÁNEO

El pregonero infantil de las Fallas 2026 será Sergio Blanco Gómez, de 12 años, alumno del IES Llombai y miembro de la Falla Societat Cardenal Tarancón. Pese a su juventud, ha demostrado una destacada implicación en la fiesta, habiendo ejercido como presidente infantil de su comisión y participando activamente en la vida fallera desde hace dos años.

Paloma Boix ha subrayado que “la incorporación del pregón infantil es un paso natural para una ciudad como Burriana, con una tradición fallera profundamente arraigada y una cantera que asegura el futuro de la fiesta”. Asimismo, ha señalado que “Claudia y Sergio representan dos miradas complementarias de las Fallas, unidas por la ilusión, el arraigo y el amor por la tradición”.