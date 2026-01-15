Una campana de 1.500 kilos vuelve a latir en Burriana después de 10 años muda

Burriana ha recuperado uno de los símbolos más emblemáticos de su patrimonio histórico y cultural. La campana del Nostre Senyor, la de mayor tamaño del campanario y una de las más representativas de la ciudad, ha sido restaurada de forma integral y recolocada en lo alto del campanario de El Templat, donde volverá a sonar con motivo de las fiestas de Sant Blai, tras cerca de 10 años sin funcionar.

Con un peso aproximado de 1.500 kilos y ubicada a una altura cercana a los 51 metros, la campana ha requerido una compleja operación técnica tanto para su desmontaje inicial como para su posterior reinstalación. Los trabajos han contado con maquinaria especializada y personal cualificado, dada la envergadura y el valor histórico de la pieza.

La actuación ha sido posible gracias a la colaboración entre la Diputación de Castellón y el Obispado de Segorbe-Castellón, con una inversión total de 40.000 euros, destinada a garantizar la conservación, la seguridad y el correcto funcionamiento de esta campana histórica. De forma paralela, también se han completado los trabajos de rehabilitación de otra de las ocho campanas del campanario, La Rondana, con un peso aproximado de 422 kilos.

Un campanario con siglos de historia en Burriana

El campanario de Burriana tiene su origen en el año 1363, dentro del sistema de fortificaciones impulsado por el rey Pere IV. Concebido inicialmente como una torre fuerte con funciones defensivas, de comunicación y de reloj público, el campanario se encontraba exento del templo y contaba con dos accesos, uno de los cuales continúa en uso en la actualidad.

Con el paso del tiempo, la construcción de la sala de campanas y la terraza evolucionó siguiendo los modelos arquitectónicos propios de la Plana, el Maestrazgo y València, incorporando una bóveda estrellada de nervaduras góticas y reutilizando antiguas gárgolas medievales.

El campanario fue destruido durante la Guerra Civil en 1938 y reconstruido a partir de 1942 bajo la dirección del párroco mosén Elías Milián. La reconstrucción respetó su estética original y aumentó su altura en diez metros, convirtiéndolo en uno de los campanarios más esbeltos de la Comunitat Valenciana y en un símbolo profundamente arraigado en la memoria colectiva de Burriana.

Reconocimiento institucional a la conservación del patrimonio

El concejal de Burriana y diputado provincial de Cultura, Alejandro Clausell, ha destacado que la restauración y recolocación de la campana del Nostre Senyor “es un ejemplo del compromiso de la Diputación de Castellón con la conservación del patrimonio cultural de nuestros municipios, garantizando que elementos tan valiosos sigan formando parte de la vida cotidiana de Burriana”.

Por su parte, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer, ha agradecido la colaboración de la Diputación de Castellón y del Obispado de Segorbe-Castellón, subrayando que “este patrimonio no solo tiene un valor histórico, sino también un enorme significado emocional y simbólico para los burrianenses”, y ha señalado que la recuperación de la campana es “una muestra de cómo la cooperación institucional permite preservar y transmitir nuestra historia a las futuras generaciones”.