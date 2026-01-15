Dos posibles escenarios para la gala de reinas y reyes del Carnaval de Vinaròs

El Carnaval de Vinaròs decidirá en las próximas horas el lugar donde se celebrará uno de sus principales eventos: la gala de reinas y reyes. En estos momentos, según ha confirmado el presidente de la Comisión Organizadora del Carnaval (COC), Christian Rubio, se barajan dos opciones y aún no hay tomada una decisión definitiva.

En primer lugar, el mismo emplazamiento que en años anteriores, es decir, en los terrenos de la empresa Brial situados en la parte norte de la calle San Francisco, próximo a la plaza de toros; y en segundo lugar, el contramuelle.

Berta Báidez, Nerea Sanfe y Marc Casanova serán los encargados de conducir la gala, que se celebrará el 7 de febrero y en la que se presentarán las 32 fantasías de las comparsas, auténtico eje central de la noche, junto a las actuaciones musicales de Bellini, Cumbiáfrica, Locura y Gentsana, que completarán una velada marcada por el espectáculo, la música y la emoción.

El lugar ha ido variando con el paso de los años

El lugar de celebración de la gala de reinas y reyes en Vinaròs ha ido variando a lo largo de las ediciones. A finales de los años 90 y hasta el 2012 la plaza de toros albergó este gran evento. Pero tras los hechos ocurridos en el accidente del Madrid Arena en el 2012, el Ayuntamiento no cedió la plaza de toros para la presentación de las reinas del 2013 ya que el coso taurino no está acondicionado para este tipo de espectáculos.

En 2013 se celebró en la zona de Fora Forat y del 2014 al 2018 en el antiguo campo de futbol del Cervol, aunque también con fecha de caducidad, ya que eran los terrenos donde tenía que construirse el colegio Jaume I. Desde el 2019, la Gala de Reinas y Reyes se celebra en los terrenos de la empresa Brial ubicados entre la calle San Francisco y la Plaza de Toros.

Concurso de escaparates

El Carnaval de Vinaròs convoca la sexta edición del concurso de escaparates, que se celebrará con motivo del Carnaval 2026 y en el que podrán participar todos los establecimientos abiertos al público de la localidad que decoren sus escaparates con temática carnavalera.

El objetivo de esta iniciativa es transmitir a la ciudadanía y a las personas visitantes el espíritu del Carnaval, implicando al tejido comercial en una de las fiestas más representativas de la ciudad. En esta edición, el concurso se centrará en la temática Del Mediterráneo a Indonesia, valorándose especialmente la originalidad de las propuestas y la capacidad de integrar los productos del establecimiento con la decoración del escaparate.

El certamen contará con tres premios económicos: un primer premio de 600 euros, un segundo premio de 400 euros y un tercer premio de 200 euros, en colaboración con la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Vinaròs.