Un mítico salón de banquetes en Castellón se transforma: este será su nuevo uso

Lo que durante décadas fue un referente de eventos privados afronta ahora una nueva etapa ligada a la cultura y la vida social.

El Ayuntamiento de Cabanes ha licitado por 55.000 euros la redacción del proyecto básico y de ejecución para la reforma y adecuación integral del edificio municipal de la calle La Font, el antiguo complejo conocido como Lassel, con el objetivo de convertirlo en un gran espacio sociocultural y en un auditorio.

Ubicación del inmueble que será restaurado

La licitación supone el primer paso técnico para hacer realidad un proyecto anunciado por la alcaldesa, Virginia Martí, durante la presentación de los presupuestos municipales de 2026. Entonces, la primera edil avanzó que este año se acometerá “un proyecto ambicioso para el futuro del municipio”, al que definió como “la primera piedra para contar con un edificio sociocultural de gran calidad”. Según explicó, la actuación contará con 340.000 euros del Plan Impulsa, complementados con inversión municipal para ejecutar la primera fase.

El inmueble que se transformará cuenta con una dilatada trayectoria vinculada al ocio y la restauración en el municipio. En sus orígenes, Lassel fue el nombre de una discoteca y uno de los locales nocturnos más conocidos durante años en la provincia de Castellón. Abrió en 1977, pero en los años 90 del siglo pasado se pusieron en marcha salones de banquetes y eventos en un edificio independiente, ubicado en la calle La Font, un uso que se mantuvo hasta su cierre. Es este inmueble, y no la antigua discoteca, el que renacerá ahora con un nuevo uso.

Respecto a la discoteca Lassel, germen de la mítica Pirámide, tras una primera etapa ubicada en el casco urbano de Cabanes, su gerente, José Luis Selma, decidió a principios de este siglo ampliar las instalaciones y cambiar la sede a las afueras de la localidad. Posteriormente, sumó el complejo San Lázaro. Pirámide, que tuvo una primera etapa en el casco urbano, llegó a ser la discoteca más grande de España. Cerró en junio del 2009. En la actualidad, el complejo está abandonado y vandalizado.

Compra del inmueble por 219.000 euros en 2022

En septiembre de 2022, el Ayuntamiento adquirió el edificio de la calle Font por un importe de 219.000 euros, con la voluntad expresa de darle un uso público y poner fin a la carencia de un espacio adecuado para actos de cierta dimensión.

Desde el primer momento, el consistorio planteó la rehabilitación del edificio por fases, en función de la disponibilidad presupuestaria, con un objetivo claro: disponer de un local en condiciones para eventos culturales, sociales e institucionales, así como habilitar espacios para las asociaciones locales, sustituyendo soluciones provisionales como la carpa de la Casa de la Cultura.

El pliego ahora licitado concreta una rehabilitación integral, respetando la estructura y volumetría existentes, pero adaptando el inmueble a la normativa vigente en materia de seguridad estructural, accesibilidad universal, protección contra incendios, eficiencia energética, salubridad y aislamiento acústico.

Tres plantas

El edificio se organizará en tres plantas y alcanzará cerca de 2.400 metros cuadrados construidos.

En una primera fase los trabajos se centrarán en la planta baja, que se destinará a un gran espacio polifuncional municipal, con un salón diáfano preparado para exposiciones, conferencias, talleres, actos institucionales y actividades culturales, además de vestíbulo, recepción, aseos adaptados, vestuarios, cocina, barra y zonas de carga y descarga.

En la planta primera se ubicará la Escuela de Música, con aulas individuales y colectivas, espacios de ensayo, dependencias administrativas y soluciones específicas para el control acústico.

La planta segunda albergará el auditorio municipal, con escenario, camerinos, zonas técnicas y circulaciones diferenciadas para público y personal.

El teniente de alcalde, David Casanova, explicó que el objetivo del equipo de gobierno es "comenzar las obras en este 2026, de forma que estén finalizadas en esta legislatura".

La licitación del proyecto marca un punto de inflexión en la historia del edificio: de salones de banquetes a auditorio y gran espacio sociocultural, concebido para dinamizar la vida cultural, educativa y asociativa y convertirse en uno de los proyectos estratégicos del mandato.