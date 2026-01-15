L’Alcora abre un espacio para hablar cara a cara sobre urbanismo

El Ayuntamiento de l’Alcora ha lanzado Urbanismo de Proximidad, un nuevo servicio dirigido a mejorar la atención ciudadana en materia urbanística. Con esta iniciativa, los vecinos y vecinas podrán trasladar dudas, sugerencias e incidencias relacionadas con calles, caminos y espacios del municipio, manteniendo un contacto directo con el área de Urbanismo.

El servicio se ofrece de manera presencial sin necesidad de cita previa, los martes y jueves de 09:00 a 13:00 horas, y complementa otros canales de comunicación como el WhatsApp de incidencias ya disponible en el Ayuntamiento. La atención cara a cara permite que el concejal de Urbanismo, Erik Torner, y su equipo puedan valorar cada situación de primera mano y orientar sobre posibles soluciones.

Según el concejal Erik Torner, “queremos que la gente venga, nos cuente qué pasa y lo podamos ver juntos, para poder dar respuesta a las necesidades reales de nuestros vecinos y vecinas”.

Además, el presupuesto municipal de 2026 incluye una partida de 300.000 euros para la mejora de caminos y espacios urbanos, respondiendo así a las demandas más frecuentes de la ciudadanía y contribuyendo a la seguridad, accesibilidad y calidad de vida en l’Alcora.

Con Urbanismo de Proximidad, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con una gestión más cercana y participativa, asegurando que cada vecino pueda interactuar directamente con el área de Urbanismo y sentirse escuchado en la mejora de su entorno.