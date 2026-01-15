Giro cultural en la Vall d'Uixó con gestión privada por 1,2 millones en teatro y auditorio

El procedimiento de licitación del nuevo contrato para la gestión conjunta del Auditori Leopoldo Peñarroja y el Teatro Municipal Carmen Tur de la Vall d'Uixó se ha alargado más de lo que el equipo de gobierno habría querido, pero finalmente ya se ha adjudicado, con la novedad principal de incluir el teatro en ese modelo de concesión a una empresa privada, que ya se aplicaba en el auditorio desde su apertura.

Se trata de un contrato cuantioso que supera los 1,2 millones de euros, por un periodo de dos años. Durante ese tiempo, la empresa concesionaria, la UTE formada por Festivals Amo, SL y Brot Cultural, SL, se comprometen a organizar un número determinado de espectáculos en ambas instalaciones, lo que se hará compatible con un uso compartido con el Ayuntamiento y las asociaciones locales.

La firma de este contrato se va a producir bastante después de lo que estaba previsto, si se tiene en cuenta que la primera licitación se publicó en junio del año pasado. Como ya avanzó Mediterráneo, el recurso presentado por una empresa obligó a anular el procedimiento e iniciar uno nuevo en el mes de agosto. Cinco meses después, ya se ha completado.

Cuando se planteó el contrato conjunto, el concejal de Cultura, Jorge Marqués, explicó que el objetivo de la propuesta era «dinamizar el espacio del teatro», una de las instalaciones más utilizadas en la ciudad, porque por sus dimensiones permite organizar eventos con un aforo menor al que dispone el Auditori, con casi mil butacas.

Con ese propósito, el contrato plantea la organización de un mínimo de ocho espectáculos anuales, de manera que haya disponibilidad suficiente para acoger el resto de la actividad habitual del teatro, y a su vez se puedan ofrecer otro tipo de actuaciones profesionales «para las que el auditorio es demasiado grande».

El contrato incorpora otras novedades, como la creación y gestión de Arts Lab, un espacio creativo de formación e innovación cultural; la organización de un ciclo urbano de artes escénicas y de un festival familiar en valenciano.

No es la única exigencia que incluye este proyecto ampliado. El Ayuntamiento quiere que la empresa desarrolle y mantenga un Plan de Comunicación Unificado, en el que, como se detallaba en la licitación, se integre la programación del auditorio, la del teatro y los eventos mencionados, de manera que se diseñe una agenda coherente y compatible.