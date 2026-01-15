Les Useres logra el compromiso del Consell para garantizar los servicios bancarios en el municipio

El Ayuntamiento de Les Useres ha mantenido una reunión de trabajo con el director general de Administración Local de la Generalitat Valenciana, José Antonio Redolat, con el objetivo de buscar soluciones al cierre de la oficina bancaria del municipio y garantizar el acceso de la ciudadanía a servicios financieros básicos.

El alcalde de Les Useres, Jaime Martínez, junto al teniente de alcalde, Leonardo Gil, han trasladado al representante del Consell la preocupación del consistorio y de los vecinos y vecinas ante la pérdida de un servicio esencial, especialmente para las personas mayores y aquellos colectivos con mayores dificultades para desplazarse a otros municipios.

Durante el encuentro, el primer edil ha solicitado el apoyo de la Generalitat Valenciana para reclamar al Gobierno central, que es quien tiene competencias en este ámbito, el impulso de una ley estatal que garantice el mantenimiento de servicios bancarios en municipios de pequeño tamaño.

“El cierre de la oficina bancaria no es solo un problema de comodidad, es una cuestión de igualdad de oportunidades y de cohesión territorial”, ha señalado Jaime Martínez, que ha recordado que, aunque esta problemática no es exclusiva de Les Useres, sino que también ha afectado recientemente a numerosos municipios de la provincia, “estamos hablando de servicios para la ciudadanía y es imprescindible que las administraciones trabajemos de forma coordinada para poner freno a una tendencia que está vaciando de servicios nuestros pueblos”.

Contar con al menos un cajero automático es necesario

En este sentido, Jaime Martínez ha valorado positivamente la receptividad mostrada por el director general de Administración Local y ha destacado el compromiso del representante del Consell a impulsar la instalación y mantenimiento de un cajero automático en les Useres, como medida fundamental para asegurar el acceso a servicios financieros básicos en la localidad.

“Contar al menos con un cajero automático es una solución mínima, pero absolutamente necesaria para garantizar que nuestros vecinos puedan realizar gestiones cotidianas sin tener que esperar a la visita semanal de la oficina móvil o desplazarse”, ha afirmado el alcalde Jaime Martínez, quien ha agradecido el “compromiso de la Generalitat para defender esta reivindicación”.

El Ayuntamiento de Les Useres continuará trabajando y manteniendo contactos con las distintas administraciones para encontrar soluciones que permitan garantizar el acceso de la población de Les Useres a todo tipo de servicios, defendiendo los intereses del municipio y la calidad de vida de sus habitantes.