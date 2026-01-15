Nules gana más de 17.000 m² de suelo industrial para crecer y generar empleo

Nules amplía su suelo industrial en más de 17.000 metros cuadrados tras la firma del acta de recepción de las obras de urbanización de la unidad de ejecución del Polígono III del Plan Parcial Polar I. Una intervención que permite ampliar las instalaciones de la multinacional Huhtamaki y que irá acompañada de la creación de nuevos puestos de trabajo.

La firma del acta ha contado con la presencia del concejal de Urbanismo, César Estañol, y del director general de la compañía, José María Nebot, en calidad de agente urbanizador, así como con responsables y técnicos de la empresa, personal municipal y representantes de la constructora, que han formalizado así la finalización de los trabajos.

Foto de familia tras la recepción de las obras en el polígono industrial. / Mediterráneo

La actuación ha supuesto la urbanización y cesión al Ayuntamiento de un total de 3.001 metros cuadrados de viales, 300 metros cuadrados de zona verde y otros 558 metros cuadrados de zona verde junto a la vía del tren. Además, se ha generado una parcela privada única de 13.457 metros cuadrados de superficie edificable, destinada a uso industrial.

El grupo Huhtamaki ha invertido cerca de 950.000 euros en este proyecto de ampliación. La compañía, referente internacional en su sector, está implantada en Nules desde el año 1991, consolidándose como uno de los pilares del tejido industrial y económico de la localidad.

Desde el Ayuntamiento de Nules se ha subrayado la relevancia de este proyecto estratégico. “Con esta actuación, Nules amplía su suelo industrial y facilita el crecimiento de una empresa consolidada en nuestro municipio, lo que se traduce directamente en oportunidades de empleo”, ha señalado el concejal de Urbanismo, César Estañol.