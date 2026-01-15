Onda arranca las obras de la primera fase de su 'Central Park' con el castillo como protagonista

Onda ha dado un paso decisivo hacia uno de los proyectos más ambiciosos de la legislatura. Esta semana han comenzado oficialmente los trabajos del denominado Jardín de las Mil y Una Noches en la ladera sur del Castillo de las 300 Torres, que constituyen la Fase I del gran pulmón verde de Onda, conocido coloquialmente por los vecinos como el Central Park ondense, que convertirá la entrada al municipio en un amplio espacio verde, favoreciendo la conexión entre los barrios del Tossalet y Monteblanco, y recuperando áreas clave como el Arrabal del Castillo.

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha anunciado el arranque de la actuación a través de sus redes sociales, destacando que “la I Fase del gran Pulmón Verde de Onda ya está en marcha”. Un proyecto que la propia alcaldesa ha definido como “de fantasía, técnicamente complicadísimo y totalmente financiado por la Unión Europea”, y que marcará "un nuevo skyline" para la ciudad.

Inician los trabajos de la ladera del castillo de Onda. / MEDITERRÁNEO

El Jardín de las Mil y Una Noches constituye la primera fase de un plan estratégico que el Ayuntamiento considera el gran emblema de la legislatura. La intervención permitirá recuperar paisajística y patrimonialmente todo el entorno del Castillo, posibilitando que vecinos y visitantes puedan pasear por todas sus laderas y disfrutar de nuevas perspectivas del monumento y de la ciudad.

"Damos un paso histórico para abrir el Castillo de Onda al mundo, haciéndolo más accesible y mucho más atractivo tanto para los ondenses como para visitantes", ha apuntado en varias ocasiones la alcaldesa.

El proyecto incluye la creación de una pasarela de 100 metros, que completará el recorrido perimetral del Castillo y ofrecerá vistas panorámicas únicas sobre Onda y su entorno natural; una plaza mirador de 300 metros cuadrados y un parque arbolado de 3.800 metros cuadrados. Además, el nuevo espacio incorporará referencias culturales y literarias que convertirán el entorno en un atractivo turístico-cultural sin precedentes en la ciudad.

También se generarán nuevos itinerarios peatonales que conectarán los distintos niveles del entorno, mejorando tanto la seguridad como la experiencia de residentes y visitantes.

Junto a la infraestructura verde, la actuación contempla la restauración de elementos patrimoniales de gran valor histórico, como la Torre Albarrana y el lienzo de muralla carlista, cuya conservación quedará definitivamente consolidada con esta intervención.

El plazo máximo de ejecución previsto para esta fase es de seis meses.

Imagen actual de la ladera del castillo. / Mediterráneo

Recreación de la actuación en la ladera del castillo. / MEDITERRÁNEO

Presentación a los vecinos

El inicio de las obras llega tras meses de trabajo previo y diálogo con los vecinos. El pasado noviembre, la alcaldesa mantuvo una reunión informativa con los residentes de la calle Portal de Valencia para explicarles con detalle el proyecto, el plan de fases y las afecciones temporales derivadas de la obra.

Ballester detalló que, en una primera fase, se iniciarán las tareas de acopio de materiales y movimientos de maquinaria pesada. Por motivos de seguridad, se cerrará al tráfico el parking de la Cova de l’Algepsar y se habilitará un perímetro de obra en torno a la zona de actuación.

Asimismo, está previsto el acceso de camiones de gran tamaño, motivo por el que quedará prohibido estacionar en la calle Portal de Valencia desde el número 57 hasta la Cova de l'Algepsar y se modificará temporalmente el sentido de circulación en el tramo comprendido entre la calle Ingeniero Echegaray y la zona de la Cueva.

La mayor subvención europea hasta la fecha en Onda

Con una inversión de 2,9 millones de euros, financiada íntegramente por la Unión Europea —la mayor subvención captada hasta la fecha por Onda—, el Ayuntamiento activa así una nueva etapa en la regeneración del casco histórico, priorizando la seguridad, la accesibilidad y la puesta en valor del patrimonio.

“Queremos anticipar, acompañar y transformar la ciudad contando con sus vecinos”, subrayó Ballester entonces.

A esta Fase I del gran pulmón verde le acompañan ya otras actuaciones como el Rooftop 360º Campaneta (Fase II). Además, el consistorio ptrabaja en las fases III y IV, con la intención de que vean la luz en esta legislatura, y que consistirán en la eliminación de la curva de la calle Ingeniero Echegaray y en la creación de Los Jardines de Campaneta.