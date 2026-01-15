Un pueblo de Castellón recupera un molino medieval de más de 700 años para salvar uno de sus grandes símbolos

Figueroles ha dado un paso decisivo para preservar uno de los grandes símbolos de su identidad histórica: el Molí Vell, también conocido como el molino del Conde de Aranda, un edificio datado entre los siglos XIII y XIV que acumula más de 700 años de historia ligada al desarrollo económico, social y cultural de la comarca de l’Alcalatén.

El Ayuntamiento ha formalizado la compra de este vestigio de la Edad Media gracias al respaldo económico de la Diputación de Castellón, asegurando así que este icono del pasado pase definitivamente a manos públicas.

“Puede que no nos tocara ni el Gordo ni la lotería del Niño, pero 2026 empieza con un proyecto absolutamente emocionante para nuestro pueblo”, ha señalado el alcalde, Óscar Escrig, quien ha agradecido el apoyo de la institución provincial. “Es una excelente noticia comprobar la sensibilidad de la presidenta, Marta Barrachina, con Figueroles. Gracias a su implicación, los vecinos verán cómo este patrimonio medieval se recupera sin que la compra suponga un coste para la economía municipal”.

Foto panorámica de Figueroles. / Mediterráneo

Acuerdo beneficioso para el conjunto del pueblo

El alcalde ha expresado su satisfacción por haber culminado una operación largamente deseada. “Estoy muy feliz. La compra del inmueble es ya una realidad, y también ha sido posible gracias a la buena disposición de sus propietarios, con quienes hemos alcanzado un acuerdo beneficioso para el conjunto del pueblo”, ha explicado. “Hoy Figueroles es dueño de un patrimonio con más de siete siglos de historia, un símbolo de orgullo, identidad e historia viva que ya nunca se perderá”.

Aunque el acuerdo con la Diputación se encuentra en fase de tramitación administrativa, el consistorio ha decidido avanzar y cerrar la adquisición. El siguiente objetivo, según ha explicado Escrig, será iniciar el proceso de recuperación del edificio para lograr su declaración como bien de interés cultural (BIC). “Queremos garantizar su máxima protección legal, preservar este inmueble emblemático y ponerlo en valor como espacio visitable, integrado en el entorno natural y cultural de la Ruta Natural de l’Aigua”.

La adquisición del Molí Vell supone, en palabras del alcalde, “compartir la historia desde el presente para mirar al futuro”. “Nuestros hijos deben saber quiénes fuimos y sentirse orgullosos de sus raíces para construir un mañana lleno de oportunidades. Sin memoria no hay futuro”, ha afirmado.

Foto de familia de cuando Marta Barrachina acudió a la investidura de Óscar Escrig como alcalde. / Mediterráneo

Historia del molino

El Molí Vell fue el primer molino harinero instalado en el territorio y desempeñó un papel esencial en la vida económica y social de la comarca durante siglos. Como señores feudales de la Tenencia de l’Alcalatén, los Urrea fueron propietarios del molino y del aprovechamiento del agua del río, obligando a los vasallos a moler el grano en estas instalaciones. Posteriormente, el inmueble pasó a la Casa Ducal de Híjar en 1798 y, en 1854, a manos privadas.

A lo largo de su dilatada historia, el edificio ha tenido distintos usos. En 1919, vecinos de Figueroles instalaron en el molino una minicentral hidroeléctrica, que comenzó a suministrar electricidad al municipio el 12 de agosto de ese mismo año. En 1932, la empresa Valenciana LUTE —actual Iberdrola— adquirió la concesión, manteniéndose el generador en funcionamiento hasta 1944. “Y su historia no debe cesar”, ha concluido Escrig.