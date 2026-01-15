Siete nuevos puntos limpios acercan el reciclaje a cada barrio de Almassora

El Ayuntamiento de Almassora amplía su red de puntos limpios de proximidad con la instalación de siete nuevas islas de reciclaje, que se suman a las ocho ya existentes en enclaves estratégicos del municipio. Esta iniciativa facilita el reciclaje de residuos domésticos y promueve prácticas sostenibles y responsables entre los vecinos y vecinas.

El concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, ha destacado que estos nuevos puntos limpios acercarán el servicio a zonas como la playa y Santa Quiteria, garantizando un acceso más fácil y cómodo para todos los habitantes de Almassora. Los puntos limpios actuales se encuentran en la calle Trinidad, Constitución Española, avenida José Ortiz y en las plazas Santa Isabel y Pere Cornell.

La instalación de estas nuevas islas cuenta con una subvención de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU, por un importe de 125.636,72 euros.

¿Qué se puede depositar?

Los puntos limpios de proximidad permiten depositar residuos de pequeño y mediano tamaño, como electrodomésticos, pilas y baterías, menaje, cápsulas de café, aerosoles, bombillas LED, DVD o cintas de vídeo, sin necesidad de desplazarse hasta el ecoparque. Están disponibles 24 horas al día, cuentan con cerradura electrónica y, por el momento, se pueden usar sin tarjeta, garantizando seguridad y eficiencia en la gestión de residuos.

Con la ampliación de estos puntos limpios de proximidad en Almassora, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la sostenibilidad, el reciclaje responsable y la mejora del entorno urbano, acercando soluciones prácticas a los barrios y facilitando que cada vecino pueda participar activamente en la protección del medio ambiente.